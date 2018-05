4 astuces pour bien gérer son budget

Article commandité

Que vous ayez un faible revenu ou non, la clé d’une bonne santé financière reste la maîtrise de votre budget. Mais cet exercice n’est pas facile pour tout le monde… Comment établir un budget ? Comment atteindre un bon ratio entre vos recettes et vos dépenses ? Si vous vous sentez perdu dans ce domaine, découvrez ces 4 astuces pour bien gérer votre budget !

1) Faites le point

La première astuce pour bien gérer son budget est… d’établir un budget ! Cela peut sembler évident, mais cette étape est trop souvent négligée. L’idée est de faire le point sur votre situation financière, pour y voir plus clair et pour adapter vos habitudes.

À cet effet, commencez donc par lister précisément tous vos revenus et toutes vos dépenses, pour chaque mois. Si vous avez des recettes ou des dépenses plus ponctuelles (assurance habitation, rendez-vous annuel chez le dentiste, rentrée scolaire, etc.), pensez aussi à les noter dans un coin.

2) Dépensez mieux

Ensuite, sur base de votre liste précédente, vous pouvez alors faire le tri dans vos dépenses. Surtout si vous avez quelques difficultés financières, l’objectif est de revoir vos priorités pour dépenser plus intelligemment.

Divisez donc vos dépenses en 3 catégories : indispensables, à limiter et à supprimer totalement. Évidemment, certaines dépenses sont incompressibles (comme votre loyer), mais d’autres peuvent être diminuées voire carrément éliminées.

3) Épargnez chaque mois

Bien gérer son budget suppose aussi d’avoir assez d’argent de côté pour pouvoir assumer des dépenses imprévues, comme une panne ou un accident. C’est pourquoi vous devez réussir à épargner une partie de vos revenus. Aussi infime soit-elle, cette épargne devra impérativement être conservée pour gérer les situations d’urgence.

À terme, une partie peut aussi servir à financer vos prochaines vacances, l’achat de votre maison ou encore les études de vos enfants.

4) Gérez les urgences

Malheureusement, il arrive parfois que des dépenses imprévues surviennent et que leur montant soit trop élevé par rapport à votre épargne disponible. Dans ce cas, vous pouvez obtenir un prêt rapide responsable. Réservé aux situations d’urgence, il est octroyé immédiatement et vous le remboursez dès que vous touchez votre prochaine paie. Il s’agit donc d’un crédit à très court terme, qui ne vous endettera que modérément.

En suivant ces quelques conseils, vous parviendrez à mieux gérer votre budget. Et une meilleure maîtrise de vos finances vous sera bénéfique au quotidien !