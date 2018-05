Article commandité

De petits trous apparaissent dans vos vêtements alors qu’ils sont rangés dans votre armoire depuis plusieurs semaines ? Vous êtes probablement infesté par des mites. Ces petits insectes volants sont en effet attirés par de nombreux textiles (lainages, coton, tapis, rideaux, etc.). En plus d’être particulièrement dérangeantes, elles sont peu hygiéniques. Pour vous en débarrasser sans utiliser de produits chimiques, voici 3 remèdes naturels contre les mites !

1) Le bois de cèdre

Tout d’abord, vous pouvez placer des morceaux de bois de cèdre dans vos placards, armoires, commodes et autres meubles de rangement. Dans le commerce, vous trouverez différents formats : boules, cubes, anneaux à suspendre, etc.

Concrètement, l’odeur du bois de cèdre est un véritable répulsif à mites. Une solution naturelle, économique et très efficace ! Et en plus d’avoir un effet durable, ces morceaux de bois ont une odeur neutre pour l’humain. Ils ne vous dérangeront donc pas.

2) Le vinaigre blanc

Ensuite, si des mites envahissent vos tapis, vous devez procéder à un nettoyage en profondeur. Il est en effet possible que les insectes aient pondu des œufs minuscules, que vous ne verrez même pas… L’idée est donc de tuer les œufs et les larves avant qu’elles ne deviennent adultes.

Pour cela, nettoyez votre tapis en déposant une pattemouille imbibée de vinaigre blanc, puis en passant un fer à repasser très chaud. Répétez l’opération sur toute la surface. La chaleur va détruire les mites, tandis que l’odeur de vinaigre va repousser les autres.

Si votre tapis est particulièrement délicat, mieux vaut contacter un spécialiste en lavage de tapis à Montréal. Il appliquera des techniques professionnelles pour laver votre textile sans l’abîmer.

3) La lavande

Une autre astuce naturelle pour éloigner les mites est le sachet de lavande. Ici encore, l’odeur leur déplaît particulièrement. En pratique, il suffit de glisser un bouquet de lavande dans un petit sac en tissu et de le fermer avec une ficelle. Placez plusieurs sachets dans vos placards à vêtements et vos textiles seront protégés ! Il faut ensuite renouveler les bouquets une fois par mois. Ou vous pouvez aussi verser quelques gouttes d’huile essentielle de lavande pour réveiller l’odeur.

Attention, les sachets de lavande dégagent un parfum assez fort ! Si vous n’appréciez pas trop cette senteur, préférez une autre option.

Grâce à ces astuces, vos invasions de mites seront vite de l’histoire ancienne !