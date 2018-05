Cette fin de semaine, offrez-vous une bouteille de blanc et soutenez les Banques alimentaires du Québec

Pour la 9e année consécutive, la SAQ s'associe au réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) et vous invite, les 4-5-et 6 mai prochains, à vous procurer des vins blancs, et pourquoi pas en faire des réserves, puisqu'elle versera 1 $ à l'organisme pour chaque bouteille de vin blanc vendue dans les quelque 400 succursales ainsi que sur SAQ.com. La SAQ sollicitera aussi des dons supplémentaires lors de votre passage à la caisse.

« D'année en année, depuis le début de notre association, le don remis par la SAQ n'a cessé de croître. Nous ajoutons des façons de contribuer parce que nous souhaitons encore augmenter les retombées. Il est primordial de multiplier les efforts pour mettre fin à la faim », a précisé Catherine Dagenais, vice-présidente, Stratégie commerciale et expérience client.

C'est donc pour être en mesure de maintenir à la hausse les contributions que les dons à la caisse seront aussi bienvenus toute la semaine suivante, dans l'ensemble du réseau des succursales jusqu'à la fête des Mères. De plus, ne soyez pas surpris de vous voir offrir une boîte-cadeau, puisque la vente est aussi au profit de l'organisme.

L'an dernier, grâce à la générosité de la clientèle et au dynamisme des employés, la SAQ a pu remettre plus de 700 000 $ au réseau des BAQ, ce qui se traduit par plus de 2 millions de repas. « À toutes les années, les demandes d'aide alimentaire augmentent. Le don de la SAQ est toujours plus généreux et cela fait toute une différence pour notre réseau qui aide plus de 400 000 personnes par mois dont 150 000 enfants qui ne mangent pas à leur faim. Nous sommes ainsi en mesure de récupérer puis d'offrir de la nourriture plus saine et variée aux personnes fragilisées, partout au Québec », a déclaré Annie Gauvin, directrice générale du réseau des Banques alimentaires du Québec.

Appui financier qui fait la différence

Le réseau des Banques alimentaires du Québec répond à 1,9 million de demandes d'aide alimentaire d'urgence chaque mois. La contribution de la SAQ chaque année représente le plus important don en argent que reçoit l'organisme.

Il permet non seulement de répondre aux demandes d'aide qui leur sont adressées, mais aussi de bâtir des projets porteurs pour soutenir les gens dans le besoin. Grâce au soutien financier de la SAQ rendu possible grâce à la participation des employés et à la générosité des clients, BAQ peut notamment se donner les moyens de récupérer plus de nourriture dans les épiceries tout en respectant les plus hauts critères de salubrité.

Au total, la SAQ a maintenant versé plus de 4 millions de dollars à l'organisme.

À propos du réseau des Banques alimentaires du Québec

Depuis 30 ans, le réseau des Banques alimentaires du Québec soutient et représente à travers le Québec, 19 membres Moisson (centres de tri et de redistribution) et 11 membres Associé (régions sans Moisson) qui approvisionnent près de 1 200 organismes communautaires desservant plus de 400 000 personnes qui ont faim au Québec dont 150 000 enfants.

Les Banques alimentaires du Québec veille au partage équitable des denrées et des sommes d'argent reçues entre les Moissons à travers le Québec, s'assure de mettre en commun des ressources, de l'expertise et des informations afin de répondre de façon plus efficace aux Québécois en situation de pauvreté. www.banquesalimentaires.org

