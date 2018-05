5 étapes pour se constituer un patrimoine

Article commandité

Se constituer un patrimoine lorsque l’on n’a pas d’argent est possible. Il suffit de se fixer des objectifs en termes de valeur, de durée et d’épargne. Après avoir établi un budget entre vos revenus et vos dépenses incompressibles (frais de logement, d’électricité, de chauffage, impôts, alimentation…), il vous reste une marge de manœuvre. À vous de la faire fructifier.

Première étape : acheter votre résidence principale

Ne jetez plus vos loyers par les fenêtres. La constitution d’un patrimoine passe par l’acquisition de votre résidence principale. L’idéal bien sûr est d’avoir économisé la mise de fonds avant. Mais si vous n’avez pas d’argent, vous avez la possibilité d’utiliser votre REER via le RAP, Régime d’accès à la propriété, un programme gouvernemental canadien.

L’achat à crédit est un très bon moyen de se constituer un patrimoine. Si votre projet coûte trop cher, investissez dans un logement locatif. Une fois propriétaire, il faudra protéger son bien avec une assurance habitation au plus près de sa valeur pour qu’il ne parte pas en fumée.

Deuxième étape : l’assurance-vie

Vous pouvez souscrire une assurance-vie dès votre premier emploi. Votre mise de départ sera fonction de vos revenus. Un placement à long terme vous offrira des avantages fiscaux intéressants, des stratégies variées de placements et un outil de transmission à vos proches avantageux. L’objectif est de diversifier votre patrimoine.

Troisième étape : acheter des immeubles à revenus

Là encore, une fois propriétaire, vous pouvez investir via votre REER pour acheter un immeuble à revenus avant construction, un condo, un chalet ou un terrain. Ce type d’investissement a de bons rendements.

Si vous investissez dans un logement d’occasion, mieux vaut être bricoleur pour intervenir soi-même en cas de panne de chauffage ou de plomberie, même si l’entretien de votre bien immobilier locatif est déductible de vos impôts. Cela vous épargnera des avances de frais.

Quatrième étape : épargner

La régularité dans l’épargne est plus importante que le montant en lui-même. Mettre de côté deux ou trois fois 150 dollars par an vous rapportera moins que 20 dollars par semaine. Cette épargne dite de précaution vous aidera à faire face aux imprévus financiers. Un crédit à la consommation vous coûterait bien plus cher pour régler une facture ou un dépassement d’impôt. L’épargne reste le meilleur moyen de garder le contrôle de sa vie.

Cinquième étape : gagner de l’argent

Quand on est propriétaire, rien de plus facile que de gagner de l’argent : vous pouvez louer votre logement à des touristes pour reconstituer votre épargne, ou encore votre garage ou votre stationnement à des résidents.

Se constituer un patrimoine relève d’une véritable stratégie pour laquelle vous aurez à faire des choix de vie.