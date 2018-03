Conseils pour se simplifier la vie en hiver

Article commandité

Ce n’est pas un secret pour personne ; bon an mal an, l’hiver apporte son lot de désagréments aux Canadiens, particulièrement en ce qui concerne les déplacements en voiture. Voici quelques conseils pour vous simplifier la vie en hiver.

Posséder de bons pneus d’hiver

L’un des premiers éléments à considérer, pour vous faciliter la vie pendant la saison froide, est de vous faire installer de bon pneus d’hiver afin de réduire les risques de dérapage et d’accident. Assurez-vous de choisir des pneus qui correspondent à la taille de votre véhicule et dont la bande de roulement est de bonne qualité afin d’assurer la traction, le freinage et le guidage de votre voiture. Il est conseillé de vérifier l’épaisseur de la bande de roulement avec une pièce de 0,01 $ tous les 3000 kilomètres environ, surtout pendant l’hiver, pour s’assurer que les pneus possèdent une bonne adhérence à la route. Une bande de roulement trop mince augmente les chances de dérapage et d’accidents pendant l’hiver.

Effectuer une bonne mise au point

Pour vous aider à affronter la saison froide, il est également conseillé d’effectuer une bonne mise au point de votre véhicule afin de vérifier que toutes les composantes sont en bon état et prêtes pour affronter les rudesses du climat canadien. Pensez surtout à faire vérifier le moteur, l’état des freins, votre batterie, votre système électrique et votre système de chauffage. Ces vérifications peuvent être effectuées au même moment qu’un changement d’huile (vous n’avez qu’à demander à votre mécanicien de le faire) ou un changement de pneus, par exemple.

Il faut également faire vérifier vos essuie-glaces ; composantes clés pour jouir d’une bonne visibilité et sécurité en tout temps, ceux-ci doivent être en bon état, surtout pendant l’hiver, où neige et verglas compliquent la vie aux automobilistes. Ayez également du lave-glace en réserve dans votre coffre arrière afin d’éviter les incidents fâcheux sur l’autoroute !

Se faire installer un abri tempo

À la maison, rien de mieux que de vous faire installer un abri tempo, si vous ne possédez pas de garage pour abriter votre voiture. Les abris tempo sont une excellente manière de non seulement protéger votre auto contre les dommages que peuvent causer la neige et la glace, mais aussi de vous éviter d’avoir à déblayer votre voiture avant d’aller travailler chaque matin. Ils vous épargnent donc bien des soucis.

Le seul entretien que nécessite un abri tempo est celui d’avoir à retirer la neige qui s’accumule sur le toit pour éviter les effondrements. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe plusieurs modèles d’abris tempo pouvant convenir à tous les véhicules et tous les budgets. En faisant affaire avec un spécialiste, vous serez mieux en mesure de trouver le modèle qui correspond le mieux à vos besoins.

En somme, pour s’éviter des soucis pendant l’hiver, il convient de faire vérifier l’état de sa voiture et de rouler avec des bons pneus pour réduire les risques d’accident. À la maison, pensez à vous faire installer un garage temporaire ; cela protégera non seulement votre véhicule contre les intempéries, mais cela vous évitera également d’avoir à déblayer votre auto chaque matin !