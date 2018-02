Confiez votre véhicule lourd à un spécialiste

Article commandité

La mécanique d’un véhicule lourd est très différente de celle d’un camion de plus petite taille. Il est donc essentiel de confier la réparation des camions de plus d’une tonne, des remorques et des véhicules récréatifs à des professionnels qualifiés, qui sont spécialement formés en mécanique de véhicules lourds.

Une équipe de techniciens pour l’entretien, la réparation et le diagnostic électronique sont à pied d’œuvre dans les centres du camion pour offrir un service de qualité. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de professionnels.

Pour un entretien complet à un seul endroit

Peu importe la marque ou le modèle de votre camion, les centres du camion sont équipés pour réaliser un entretien complet de tous les types de véhicules lourds. Ils pourront effectuer le remplacement des pièces et des fluides pour les changements d’huile, la lubrification, les freins, le différentiel, l’embrayage, le moteur, le système de refroidissement et le radiateur. Des mécaniciens sont formés pour offrir un service permettant de minimiser l’usure des véhicules, de remettre rapidement les camions sur la route et d’assurer une performance optimale pour parcourir de longues distances.

Pour garantir un service de haute qualité, un diagnostic électronique peut être effectué sur place. Les techniciens spécialisés en mécanique de véhicules lourds peuvent alors identifier avec rapidité et précision tout problème électronique lié au fonctionnement du moteur.

Mandataire de la SAAQ pour les inspections et l’entretien préventif

Certains centres du camion peuvent également être mandataire en vérification mécanique accrédité par la Société de l’assurance automobile du Québec.

Ils utilisent des appareils de mesure et d’inspection à la fine pointe de la technologie, ce qui permet d’éviter les erreurs d’interprétation tout en offrant des conseils et diagnostics impartiaux. Les normes du PEP sont alors respectées à la lettre, notamment en ce qui a trait à la fréquence des inspections, les éléments mécaniques visés, le lieu d’entretien, la qualification des mécaniciens et la tenue des dossiers.

Si un problème survient alors que vous vous trouvez sur la route, vous pourrez bénéficier d’un service de dépannage routier rapide et spécialement adapté pour les véhicules lourds.

En confiant l’entretien et la réparation de votre véhicule lourd à des spécialistes en la matière, vous êtes assurés que votre camion sera sécuritaire pour vous et pour tous les autres usagers de la route.