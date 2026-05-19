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Politique

40 ans d’engagement municipal 

Jean-Yves Tremblay honoré par l’Union des municipalités du Québec 

Au début de sa vie politique (1982) - Photo actuelle (2025)
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Photo: Courtoisie

Au début de sa vie politique (1982) - Photo actuelle (2025)

La Ville de Shawinigan a soulginé les 40 ans d’engagement en politique municipale du conseiller municipal Jean-Yves Tremblay, qui a été honoré au gala des Assises de l’Union des municipalités du Québec. 

Conseiller municipal de 1982 à 2005, puis de 2009 à 2026, monsieur Tremblay a  consacré une part importante de sa vie au service des citoyennes et citoyens de Shawinigan. Natif de la ville, ancien plombier et mécanicien au sein de  grandes entreprises d’ici, il a toujours placé sa communauté au cœur de ses  priorités. 

« Jean-Yves Tremblay incarne un engagement municipal rare, profondément  humain et enraciné dans sa communauté. Depuis 40 ans, il est présent pour les  citoyennes et citoyens, à l’écoute de leurs besoins et toujours animé par le désir  de faire avancer Shawinigan. Au nom du conseil municipal et de toute la  population, je tiens à le remercier sincèrement pour son dévouement  exceptionnel », souligne Yves Lévesque, maire de Shawinigan.

Très impliqué auprès des aînés et sensible aux réalités vécues par les  personnes plus vulnérables, monsieur Tremblay est également reconnu pour  son humanité et son engagement personnel. Son 500e don de sang, réalisé le  jour de ses 78 ans, témoigne avec force de sa générosité et de son désir  constant d’aider les autres. 

Parmi les projets qui lui tiennent particulièrement à cœur figure le récent  dénouement du conflit de travail à la Régie de transport en commun de  Shawinigan, qu’il a présidé pendant plus de 12 ans.  

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