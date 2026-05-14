Union des municipalités du Québec
La mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, réélue première vice-présidente de l'UMQ
À l'occasion de la première journée des Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui se tiennent à Québec, la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, a été réélue au poste de première vice-présidente de l'organisation municipale.
Mme Dubois siège au comité exécutif de l'UMQ depuis 5 ans et occupe la fonction de première vice-présidente depuis l'an dernier. Au fil de son implication, elle a également assumé les rôles de trésorière et de deuxième vice-présidente.
Cette réélection témoigne de la confiance renouvelée de ses collègues du milieu municipal ainsi que de la reconnaissance de son engagement dans les grands dossiers touchant les municipalités québécoises.
« Je suis reconnaissante de la confiance de mes pairs. Cette implication m'apporte énormément, mais elle apporte aussi beaucoup à la Ville de Nicolet. J'y fais entendre la voix de notre petite grande ville - ou de notre grande petite ville - dans les discussions qui façonnent l'avenir du Québec municipal. Le monde municipal fait face à des défis majeurs. En fiscalité, en environnement, en transition socioécologique, en infrastructures et dans plusieurs autres domaines, il y a urgence d'agir comme le dit le thème de nos assises. À l'approche des élections provinciales de cet automne, les municipalités devront être entendues et reconnues comme des partenaires incontournables », a déclaré Geneviève Dubois.
Les Assises annuelles de l'UMQ réunissent chaque année des élues et élus municipaux de partout au Québec afin d'échanger sur les enjeux prioritaires du monde municipal et de faire avancer des solutions concrètes pour les collectivités.
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