Trois-Rivières consacrera 10 M$ pour refaire le pavage

La ville de Trois-Rivières consacrera près de 10 M$ pour refaire le pavage, les trottoirs et les bordures d’une trentaine de rues. Parmi les chantiers qui seront effectués entre mai et octobre, mentionnons le pavage sur des sections du rang Saint-Charles, des boulevards des Forges, Thibeau, Jean- XXIII et de la rue Latreille.

Tous les quatre ans, une analyse du réseau routier est effectuée par la Ville de manière à catégoriser l’état de la chaussée et ainsi identifier les rues à prioriser dans le plan de pavage annuel. L’inspection se base sur trois principaux critères : l’état de la surface (fissuration, nids-de-poule); le confort de roulement (dénivelé de la chaussée); l’orniérage (présence et profondeurs d’ornières).

Dans sa planification, la ville tient également compte d’autres facteurs tels que l’état des conduites souterraines et les chantiers d’autres organisations.

Îlots centraux

Trois-Rivières profitera des travaux dans sept secteurs pour rendre des rues locales plus sécuritaires et mieux adaptées aux changements climatiques en y aménageant des îlots centraux végétalisés et d’autres aménagements.

Des îlots seront implantés au croisement des boulevards du Carmel et des Chenaux ainsi que sur les rues des Prairies, Fusey, Latreille et Nicolas-Perrot. D’autres aménagements verront également le jour : un élargissement des îlots existants sur le boulevard du Carmel; des avancées de trottoirs sur la rue Saint-Jude; un élargissement des banquettes existantes sur la rue Sénateur-Montplaisir.

Les îlots et ces aménagements permettent conjointement d’améliorer la sécurité routière en favorisant la réduction de la vitesse et en diminuant la distance à parcourir pour les piétons et les piétonnes. Les îlots permettent également une meilleure rétention des eaux tout en embellissant et en verdissant le territoire.

En s’inscrivant à al3Rte, les propriétaires résidant sur une des rues concernées seront également informés des travaux d’arpentage quelques semaines en amont du chantier. Des accroche-portes détaillant la durée des travaux de pavage seront distribués aux adresses concernées quelques jours avant le début des opérations.