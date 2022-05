La Tuque réserve un budget de 100 000 $ pour des projets par des citoyens

Un budget de 100 000 $ est réservé pour la réalisation de projets par des citoyens. C’est ce que révèle le conseil d’agglomération de La Tuque. Le ou les projets qui seront financés devront répondre à un besoin de la collectivité dans l’agglomération de La Tuque. C’est le Service de développement économique et forestier (SDÉF) qui sera responsable des dossiers.

« Les citoyens de l’agglomération de La Tuque, âgés de 18 ans et plus, auront l’occasion de déposer leurs idées de projets représentant une dépense entre 5 000 $ et 100 000 $. Le ou les projets gagnants seront déterminés par le conseil d’agglomération selon leur potentiel de réalisation. Ces projets doivent représenter une dépense d’immobilisation, c’est-à-dire une infrastructure ou un équipement d’une durée de vie d’au moins 5 ans », indique la ville de La Tuque.

« Le SDÉF La Tuque est fier de déployer “Citoyens en action”, et ainsi offrir la possibilité aux citoyens de l’agglomération de La Tuque de faire entendre leur voix et de participer au développement de notre territoire. Nous encourageons les gens à participer aux soirées d’information et de réflexion collective, puis à déposer leurs idées de projets », souligne Danielle Rémillard, directrice SDÉF La Tuque.

Cet appel de projets permettra d’informer les citoyens sur le budget et ses enjeux, ainsi que sur les rouages du milieu municipal. Il servira également à mieux connaître les besoins des citoyens et d’y répondre tout en favorisant la participation et en augmentant le sentiment d’appartenance et la fierté.

Pour la ville, « Citoyens en action » est aussi un processus éducatif dont l’idée de base n’est pas d’exclure les élus ni les spécialistes, mais bien d’inclure l’acteur essentiel qu’est le citoyen.

« Impliquer les citoyens dans les activités municipales, c’est très important pour les membres du conseil d’agglomération. Je suis convaincu que cette démarche va nous permettre de découvrir de belles idées qui vont bonifier la qualité de vie de l’ensemble de la population. J’espère que nous aurons beaucoup de projets qui nous seront soumis. Nous avons hâte de voir le résultat de cette démarche que nous sommes très fiers d’avoir lancée grâce à l’aide financière reçue du gouvernement », affirme pour sa part Luc Martel, président du conseil d’agglomération et maire de La Tuque

Des rencontres sont prévues sur tout le territoire dans le but d’informer la population sur les détails du budget « Citoyens en action ». En même temps, cela servira à susciter une réflexion collective, pouvant mener à des idées de projets intéressants pour développer notre milieu.

Pour connaître les dates, heures et lieux de ces rencontres, visitez le site Web de la Ville de La Tuque. Les citoyens devront remplir, d’ici le 30 septembre 2022, le formulaire de dépôt de projet disponible au www.ville.latuque.qc.ca, ainsi qu’en version papier aux différents bureaux municipaux de l’agglomération de La Tuque.