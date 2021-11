Génération OUI : un balado par des jeunes et pour les jeunes

Génération OUI produit, réalise et publie des balados de vulgarisation politique et historique depuis maintenant plus de six mois.

Marc-Antoine Lemay, Charlotte Tremblay et Pierre-Olivier Lessard travaillent conjointement sur ce projet de balado qui vise à informer les jeunes et les moins jeunes sur les grands moments de l’histoire du Québec et sur l’actualité nationale et internationale.

Marc-Antoine (originaire de Shawinigan), Charlotte (originaire de Gatineau) et Pierre-Olivier (originaire de Shawinigan) se sont réunis pour expliquer et vulgariser les grands moments de notre histoire ainsi que l’actualité politique Ils souhaitent ainsi encourager les jeunes à s'intéresser à la politique et à l'histoire.

Misant sur la fierté des Québécoises et des Québécois, les trois jeunes animateurs souhaitent que les personnes qui les écoutent réalisent le plein potentiel du Québec. Ces derniers croient qu’il est essentiel de s’intéresser à l’histoire du Québec ainsi qu’à la politique puisqu’il en va de l’avenir des jeunes générations.

Génération OUI vise à sensibiliser les jeunes sur leur avenir politique, environnemental, économique, social et culturel.

« L’indépendance du Québec, c’est d’abord et avant tout une question de fierté. Le Québec et le Canada sont deux nations distinctes. Nous gagnerions véritablement à prendre notre avenir en main pour prendre toutes les décisions qui ont des impacts sur nos vies. Il est inconcevable qu’on laisse des décisions importantes sur notre avenir se décider à Ottawa. L’indépendance du Québec permettrait d’exister pleinement dans le monde », déclare Marc-Antoine Lemay.

Rappelons que les épisodes de Génération OUI sont disponibles sur YouTube et Spotify. Il est notamment possible d’écouter les épisodes de Génération OUI en cliquant ici.