Journées de l'animation : Merci à toi pour toutes les folies que tu fais sur la scène

Propulsées par le Conseil québécois du Loisir ainsi que par les partenaires du Programme DAFA, les Journées de l'animation sont l'occasion idéale pour souligner le dévouement des jeunes animateurs, qui par leur implication, leur énergie et leur générosité, contribuent au bien-être général des jeunes dans un environnement ludique et sécuritaire.

Pour l'occasion, l'équipe du Centre Notre-Dame-de-Fatima de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot souhaite souligner le travail de ses animateurs, mais également de tous ceux du Québec. Toujours dans le but que les enfants et adolescents auprès desquels ils interviennent s’amusent pleinement, les animateurs et animatrices relèvent chaque jour de nombreux défis.

Il est aussi important de reconnaître le rôle fondamental qu’ils et elles jouent dans l’épanouissement des jeunes, des familles, des communautés du Québec et ce, par l'entremise du loisir.

Aujourd'hui, disons merci aux animateurs :

Merci à toi qui as un costumier dans son auto pour être prêt à se déguiser n’importe quand.

Merci à toi pour toutes les folies que tu fais sur la scène.

Pour découvrir les services offerts au Centre Notre-Dame-de-Fatima, visitez : mon-camp.ca.

Pour en savoir plus sur les Journées de l'animation et sur le Programme DAFA, visitez : www.programmeDAFA.com.