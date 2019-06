Emy Gagnon et Emy Perreault de Trois-Rivières en lice pour le concours des Octas 2019

Deux jeunes filles de premier secondaire du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières sont en nomination aux Concours des OCTAS 2019 dans la catégorie Jeunesse en TI. Il s’agit de Emy Gagnon et Emy Perreault.

À l’occasion de cet événement prestigieux, organisé par le Réseau ACTION TI, seront couronnés les projets qui mettent à profit les technologies de l’information (TI) et le numérique de façon exceptionnellement créative et novatrice.

En cohérence avec sa mission, le Réseau ACTION TI souhaitait réserver, dans ce cadre, une place de choix aux jeunes de la relève des niveaux secondaire, collégial et universitaire en soulignant leurs réalisations à caractère innovant.

Emy Gagnon et Emy Perreault se sont démarquées grâce à leur « Machine à plier », une technologie qui permet de plier divers morceaux de textile (serviettes, débarbouillettes, etc.) Après chaque pliage, un délai est prévu pour donner le temps à l’utilisateur de placer un nouveau morceau sur la machine. Celle-ci continue d’évoluer depuis sa conception afin de permettre de plier des pièces de plus grande taille.

Un total de 40 projets, répartis dans 12 catégories (excluant le prix Jeunesse en TI) sont en lice pour un prix OCTAS.

Les grands gagnants seront annoncés le 5 juin prochain, lors de la Grande soirée des OCTAS qui aura lieu à Montréal. À ces 12 prix s’ajoute l’OCTAS Jeunesse en TI, qui sera également décerné lors de cette soirée. La liste complète des finalistes est disponible ici.

Le public est également invité à se prononcer en votant pour le projet qu’il juge le plus digne d’intérêt, par le biais du site Internet du Réseau ACTION TI. Le vote se poursuit jusqu’au 31 mai prochain et le « Prix Coup de cœur » sera remis au projet qui aura récolté le plus de votes.