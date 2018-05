Un nouveau circuit jeunesse à Bécancour

Cet été, le territoire bécancourois sera envahi par la douce magie des gnomes. Effectivement, des maisonnées de gnomes ont poussé sur les terrains de dix attraits de Bécancour afin de créer un tout nouveau circuit touristique gratuit pour les tout-petits. Initiés et mis en place par Tourisme Bécancour, les bâtiments ludiques sont l’œuvre du cadranier et artisan local, Michel Marchand, qui s’est prêté volontiers à ce projet.

M. Marchand est à l’origine de la colonie de gnomes du Parc écologique Godefroy. La popularité de ce parc n’est plus à faire depuis deux ans, car touristes et citoyens bécancourois se sont rapidement approprié ces maisonnettes et cet environnement. Devant ce magnifique succès, Tourisme Bécancour a décidé de poursuivre cette aventure et d’instaurer un circuit permettant aux enfants et à leurs parents de parcourir le territoire à la recherche de maisons de gnomes.

À la découverte des attraits touristiques de Bécancour

Carte à la main, c’est sous le concept d’une chasse au trésor et d’un rallye que les explorateurs partiront à la recherche des différentes structures. À chaque attrait touristique, une légende de

gnomes accompagne la maisonnette, ajoutant ainsi un brin de folie à ce circuit peu commun.

Chaque attrait peut constituer un point de départ, il est donc possible de se procurer tous les outils nécessaires au circuit dans chacun des attraits participants sur leurs heures d’ouverture respectives.

À chaque maisonnette visitée, il sera possible de faire estamper la carte guide du circuit par le personnel de l’attrait qui l’héberge. Au compte de cinq lieux découverts, les explorateurs pourront réclamer un prix de participation auprès de l’attrait rendu.

Attraits participants :



1. Ferme du joual Vair

2. Boulangerie la Gertrudoise

3. Quai de Sainte-Angèle

4. Maison de bibi

5. Centre de la Biodiversité du Québec

6. Bureau touristique de Bécancour

7. Moulin Michel de Gentilly

8. Société acadienne Port-Royal

9. Le Jardin des lilas- bibliothèque de Bécancour

10. Auberge Godefroy



Ludique, gratuit et s’adressant à une clientèle jeunesse, ce circuit est unique en son genre au Québec. Il propulsera ses participants dans un monde imaginaire farfelu et permettra de donner une visibilité aux attraits de la région.