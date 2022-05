La fondation du Cégep de Trois-Rivières remet 14 700 $ en bourses

Lors du Gala Eurêka, jeudi soir, la Fondation du Cégep de Trois-Rivières a remis plus de 14 700 $ en bourses.

Ce gala vise la reconnaissance des efforts et du dépassement de la communauté étudiante du collège dans la dernière année, que ça soit par leur dossier académique, leur détermination, leur persévérance et leur engagement, précise le communiqué de l’organisation.

Lors de la soirée, 15 bourses ont été remises à des étudiantes et des étudiants qui ont déposé leurs candidatures dans différentes catégories. De plus, cinq bourses d’excellence ont été remises à des cégépiens détenant un dossier scolaire des plus exemplaire.

Le gala remet aussi 41 trophées Eurêka accompagnés d’une bourse pour récompenser une personne par programme d’études s’étant distinguée par l’excellence de sa participation à des activités parascolaires.

La Fondation remet le prestigieux prix le « Fabuleux » anciennement appelé le prix Jean-Claude-Proulx. Il est décerné à la personne ayant su concilier l’excellence scolaire, l’implication et le développement de son potentiel et de sa personnalité. Le prix a été remis à Charles Barakett, étudiant en sciences de la nature.

« Charles est un athlète Diablos et détient un dossier scolaire impeccable, en plus de ses différents engagements dans la société entre autres en collaborant avec les proches aidant afin d’assurer la sécurité et le bien-être des personnes en perte d’autonomie. Charles combine avec habileté ses engagements, et sa réussite scolaire », conclut l’organisation du gala.