L’expertise trifluvienne à Tokyo : Gestion sanitaire des installations du Comité olympique canadien

Grâce à une entente avec le Comité olympique canadien, Proaxion, dont le siège social est situé à Trois-Rivières, sera responsable de la mise en œuvre des protocoles sanitaires et de désinfection des installations du Comité olympique canadien et du Comité paralympique canadien.

Les copropriétaires de l’entreprise Proaxion, Jean-François Picard et Brian Massie, ainsi que deux de leurs techniciens, se sont envolés cette semaine pour Tokyo.

« Nous sommes vraiment fiers de cette entente avec le Comité olympique canadien. Ceci confirme notre position de leader en gestion sanitaire», souligne d’entrée de jeu Brian Massie, copropriétaire de Proaxion.

L’équipe de Proaxion était en lien avec le Comité olympique canadien depuis 2017. À cette époque, l’entreprise trifluvienne était responsable de la désinfection électrostatique des installations du Comité olympique canadien à Pyeongchang en Corée du Sud. Cependant, le contexte de pandémie mondiale et l’augmentation des mesures sanitaires ont amené l’équipe de Proaxion à offrir une gamme de services encore plus complète afin de toujours mieux protéger les athlètes pendant leur séjour à Tokyo.

Protocole Surface Sécure

Dans le cadre des services offerts au Comité olympique canadien et au Comité paralympique canadien, Proaxion appliquera le protocole Surface Sécure qui consiste à appliquer une membrane protectrice sur diverses surfaces comme les poignées, les tables, les chaises des espaces communs et des chambres de salle de bain.

Ensuite, lors de l’arrivée des athlètes sur le site, Proaxion sera responsable de la supervision de l’entretien ménager effectué par les équipes locales. Afin de s’assurer que les normes sanitaires strictes sont respectées, le technicien de Proaxion procédera même à des cultures bactériennes et des analyses de surfaces de façon quotidienne. Les produits utilisés et la fréquence de l’entretien ménager seront aussi analysés dans le but d’assurer un environnement sécuritaire aux athlètes.

« Nous effectuerons aussi de la désinfection électrostatique. Nous sommes aussi responsables de fournir les bornes de prise de température pour les athlètes. La gamme de services offerts par Proaxion permet d’assurer la sécurité et la tranquillité d’esprit aux athlètes et aux athlètes paralympiques afin que ceux-ci se concentrent sur leur performance sportive », ajoute pour sa part le copropriétaire de l’entreprise, M. Jean François Picard.