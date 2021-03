5 nouvelles entreprises s’ajoutent au programme AVANTAGES de la STTR

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) a annoncé l’ajout de cinq nouvelles entreprises à son programme AVANTAGES, lequel permet aux détenteurs de la carte CITÉ de bénéficier de rabais exclusifs dans des commerces situés près de ses lignes de transport.

Depuis hier, les usagers peuvent donc également se prévaloir de rabais chez Adrénaline Urbaine, Campus Escalade, Maïkan Aventure, Quartier Général, et S3.

Avec ces cinq nouvelles entreprises, le programme AVANTAGES compte désormais sur la collaboration de 15 partenaires et une vaste campagne de publicité sera déployée sur le réseau de la STTR pour les faire connaître auprès des usagers.

Il est possible d’en savoir davantage sur les entreprises participantes et les rabais offerts en visitant le www.sttr.qc.ca/avantages.

« Le programme AVANTAGES poursuit trois objectifs : récompenser nos usagers, valoriser le transport collectif et participer à la relance économique des entreprises locales. Plusieurs usagers souhaitaient que le programme soit bonifié et nous sommes ravis de faire cette annonce. J’en profite également pour remercier la communauté d’affaires pour leur intérêt envers notre programme ainsi que pour leur appui envers le transport en commun », affirme Charles-Hugo Normand, directeur des communications et des partenariats à la STTR.