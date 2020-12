Économie du savoir Mauricie dévoile sa nouvelle identité visuelle

Économie du savoir Mauricie (ESM) a dévoilé dernièrement sa nouvelle image de marque, ainsi que celle créée spécifiquement pour l’Espace d’accélération et de croissance de la Mauricie (EACM) dont il est le mandataire.

L’image de marque d’ESM a été créée à sa naissance en 2011. Après bientôt dix ans, l’organisme souhaitait se doter d’une image plus actuelle et dynamique qui s’allie avec son leitmotiv « l’innovation ».

Quant à l’EACM, il nécessitait d’avoir sa propre identité visuelle, en harmonie avec celle de son porteur, pour promouvoir sa programmation spécifique.

« Chaque dollar consacré à l’innovation dans une entreprise à des retombées concrètes et positives sur celle-ci. Avec l’ajout des services de l’EACM à notre offre, nous souhaitons promouvoir davantage l’innovation auprès de la communauté d’affaires, notamment pour stimuler l’envie d’innover chez les dirigeants d’entreprises et les aider à propulser plus loin leurs organisations », mentionne Luc Méthot, coordonnateur d’ESM.

L’embauche d’une ressource responsable des communications et du marketing en juin dernier permet à l’organisme de mettre en œuvre cet objectif, avec la collaboration de l’agence trifluvienne Cinetic.

Maintenant présent sur les réseaux sociaux Économie du savoir Mauricie est actif sur les plateformes Facebook et LinkedIn, arborant fièrement son nouveau logo et ses nouvelles couleurs.

Rappelons que l'ESM est un organisme régional établi depuis 2011 qui soutient les entreprises dans le développement de leurs capacités d’innovation et encourage l’ensemble de la communauté d’affaires à intégrer des pratiques innovantes.

Grâce à son vaste réseau de ressources spécialisées développé au cours des années, ESM offre un accompagnement personnalisé aux entreprises pour réaliser leurs projets d’innovation.

ESM est également porteur de l’EACM qui vise à dynamiser et à propulser les entreprises, en favorisant l’innovation et les meilleures pratiques d’affaires par des mesures concrètes et innovantes.