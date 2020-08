À Bécancour, la CCICQ prépare une saison formatrice

« On vous a écouté et nous sommes là pour vous comme jamais ! » est le mot d’ordre passé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Cœur du Québec et de ses nombreux partenaires qui présentait lundi son offre de formations.

La crise est loin d’être terminée et les entrepreneurs font face à de multiples défis, mais aussi à des opportunités. Relancer les ventes et les activités est stimulant, mais par où commencer ? Le passage au numérique n’est pas naturel pour plusieurs entreprises. Passer du paiement en argent ou par chèque à la vente en ligne n’a rien d’anodin. Le passage au numérique et à l'utilisation des technologies, incluant les médias sociaux, dans la réorganisation nécessite une approche de proximité, axé sur les besoins humains de l'entrepreneur et de ses employés.

Les entreprises ont été parachutées dans le monde du télétravail sans y avoir été préparées et sans avoir organisé les politiques et procédures. Maintenant qu’ils y sont, plusieurs ne souhaitent pas revenir en arrière ou veulent une formule mixte entre le bureau et le télétravail.

La directrice de la CCICQ rappelle: « La CCICQ offre des formations et nos partenaires, les MRC de Bécancour et Nicolet Yamaska, Micro-Entreprendre et la SADC, sont là pour offrir un accompagnement personnalisé. »

Voici les formations proposées par la CCICQ:

· Implantation efficace du télétravail, par Coup de Pouce PME;

· Les médias sociaux et le web pour les affaires, par Michelle Blanc;

· Rédiger pour les médias sociaux et le web de façon stratégique, par Michelle Blanc;

· Médias sociaux et relations publiques, par Michelle Blanc;

· Les médias sociaux : la recette parfaite!, par Michelle Blanc;

· Vente et crise : comment s’adapter, par la Zone entrepreneuriale;

· Réorganisation du travail après la crise, par la Zone entrepreneuriale;

· Certification en leadership et habiletés de direction par l’Institut de Leadership;

· Certification en stratégie, par l’Institut de Leadership.