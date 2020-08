Relance: 150 000 $ débloqués en appui à des projets de relance innovants

Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières et Culture Trois-Rivières lancent un appel de projets pour la relance de Trois-Rivières. L’initiative, une première de la sorte pour les deux organisations, est destinée à appuyer financièrement des projets qui se démarqueront par leur caractère innovant et porteur.

L’heure est venue de se retrousser les manches et de relancer l’économie de façon durable. Selon IDE, Trois-Rivières se démarque déjà dans la reprise de ses activités et continue les actions en ce sens.

C’est pourquoi le comité de relance économique fait appel aujourd’hui aux entrepreneurs, citoyens et promoteurs afin de déposer des projets de relance innovants, qui pourront se voir octroyer du financement.

« Depuis le début de la pandémie, la résilience des gens de Trois-Rivières est impressionnante et c’est grâce à cela qu’on réussit à avoir des beaux projets innovants sur la table. Nous sommes heureux de pouvoir désormais les appuyer financièrement pour leur réalisation. », a souligné le directeur général adjoint aux opérations d’IDE Trois-Rivières, Francis Brouillard.

Le Fonds de relance pour projets innovants dispose d’une enveloppe de subvention de 150 000 $, divisée en deux volets. Le premier vise à stimuler l’innovation dans la ville alors que le deuxième est spécifique au secteur du tourisme, culture et divertissement.

Diversification et résilience économique

Dans ce premier volet, les projets financés seront ceux qui soutiennent la relance des secteurs stratégiques de la ville, les regroupements de plusieurs partenaires portant une initiative collaborative, les projets d’adaptation ou de pivot de modèles d’affaires dont le potentiel de marché est validé et répondant à la nouvelle réalité créée par la COVID-19.

Tourisme, culture et divertissement

Ce second volet de l’appel de projets a été développé grâce à la collaboration de Culture Trois-Rivières. « C’est avec beaucoup de fierté que Culture Trois-Rivières participe à ce fonds qui aidera les organismes et les entreprises qui œuvrent dans le tourisme, la culture et le divertissement à prendre part à la relance économique. Cet investissement est pour nous une façon différente de s’impliquer et nous permet de contribuer à la vitalité notre milieu », a soutenu la directrice générale adjointe, Valérie Bourgeois.

Les projets contribuant à développer, repositionner ou rendre accessible l’offre touristique culturelle et artistique sont ciblés. Les initiatives collaboratives réunissant plusieurs partenaires, l’adaptation d’un modèle d’affaires et les projets innovants qui s’adaptent à la nouvelle réalité, notamment en termes d’expérience client pourront également être déposés.

La date limite pour déposer un projet est le 8 septembre à 11 h 59. Les promoteurs intéressés peuvent déposer via la page Relancer Trois-Rivières: Appel de projets.