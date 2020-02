Marina de Grand-Mère: un restaurateur gèrera la concession alimentaire

Avec le début de l’exploitation de la Marina de Grand-Mère et l’ouverture du parc riverain dans les prochains mois, la Ville de Shawinigan passe maintenant à une autre étape: confier l’administration et la gestion d’une concession alimentaire à un tiers.

« Nous cherchons un entrepreneur en restauration qui est prêt à offrir un concept distinct pour le site de la marina, indique Luc Arvisais, directeur du Service de développement économique à la Ville. Nous souhaitons que ce lieu en soit un de choix, autant pour les plaisanciers et les touristes que pour les citoyens. Les entrepreneurs intéressés à relever ce défi profiteront d’installations neuves. »



Le futur restaurateur opérera son commerce dans la capitainerie d’une marina offrant 99 places à quai. Il s’agit d’un endroit particulier sis dans le quartier historique des Anglais, bordé par la rivière Saint-Maurice et voisin de la Maison de la culture Francis-Brisson. Un parc riverain, avec promenade et piste cyclable, complète l’aménagement de ce site qui se veut un lieu de rassemblement et de détente unique.