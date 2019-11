La Zone entrepreneuriale du Cégep reçoit un prix pour le mentorat pour entrepreneurs

La Zone entrepreneuriale du Cégep de Trois-Rivières s’est vu décerner le prix Mentoras remis chaque année par la Fondation de l’entrepreneurship à une personne ou une organisation dont la contribution exceptionnelle a favorisé l’avancement et la promotion du mentorat pour entrepreneurs au Québec.

Cette distinction a été reçue lors du Rendez-vous Réseau M qui se tenait les 19 et 20 novembre à l’Hôtel Bonaventure de Montréal. La soirée était l’occasion de souligner les efforts déployés par la Zone entrepreneuriale, en collaboration avec ses partenaires, pour le mentorat dans la région, mais aussi le dévouement exceptionnel des mentors.

Grâce à l'équipe de mentors dévouée, engagée et bénévole, la Zone fait rayonner le mentorat à travers la région. Le service prend de l'ampleur chaque année et permet aux entrepreneurs de bénéficier d'un soutien important dans leurs prises de décision ainsi que d'une oreille attentive. La Zone compte 29 mentors et un total de 56 mentorés actifs, dont 35 nouveaux.