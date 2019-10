Se lancer dans un projet de construction commerciale ne se fait pas en criant « ciseaux ! ». C’est un long engagement qui demande temps et argent, mais surtout, une bonne planification. Avant toute chose, il faut bien évaluer ses besoins, en n’hésitant pas à demander l’avis de vos employés, partenaires d’affaire, ainsi que vos clients.

Que ce soit pour une construction commerciale neuve, ou pour la rénovation de votre espace commercial, il y aura plusieurs aspects à considérer. Afin de vous guider dans le processus de construction commerciale, 3 choses à prendre en compte.

Il faut bien évaluer le type et l'emplacement du bâtiment

Réfléchissez au type de bâtiment commercial que vous souhaitez développer. Chaque type de bâtiment a ses propres besoins et normes, qu’il s’agisse de bâtiments de vente au détail, industriels, résidentiels, d’hôtels, de bureaux, ou de tout autre bâtiment spécialisé comme un cinéma.

Premièrement, choisissez un emplacement zoné pour le développement commercial. Vous voudrez envisager un emplacement permettant un accès facile, si vos clients doivent se rendre à vos locaux. Voyez si d’autres entreprises dans la région sont susceptibles d’attirer vos clients ou d’attirer une concurrence potentielle. Il peut y avoir d’autres plans de développement et d’infrastructure dans cette région qui pourraient affecter votre investissement commercial de manière positive ou négative. La recherche de cette information est cruciale pour décider de votre emplacement.

Vérifiez le zonage et les permis nécessaires

Une fois que vous avez déterminé votre emplacement et votre type de bâtiment, vous devez vous assurer que vous avez tout fait correctement en termes de lois de zonage et de permis. Faire cela le plus tôt possible est l'étape la plus importante avant de commencer la construction.

Certains lieux peuvent avoir des restrictions de hauteur, de plancher, de couleur, etc. Un entrepreneur en construction commerciale peut vous aider dans tous les aspects de la planification, notamment en contactant le bureau de zonage local et en vous assurant que votre projet est conforme à toutes les exigences de la région.

Évaluez votre budget et vos besoins de financement

Lorsque vous décidez de vous lancer dans un projet de construction commerciale, vous devez veiller à ce que l’argent dépensé rapporte un profit. Pour vous aider à éviter de tels malheurs et vous faciliter la tâche, vous pouvez faire appel à un conseiller financier. Il vous aidera à faire un plan d’affaire, évaluer votre budget disponible pour un tel projet, et pourra vous proposer des alternatives au besoin. Il pourra aussi vous aider avec l’obtention d’un financement pour réaliser votre projet, et vous dirigera vers le meilleur produit selon vos besoins financiers.

De plus, un conseiller financier vous recommandera d’avoir un plan d’urgence. Il arrive régulièrement que des projets de construction commerciale demandent plus de temps et donc plus d’argent qu’initialement prévu. Il en est de même quand un problème survient au niveau de la construction ou des matériaux. Avoir un plan d’urgence pourra vous aider à prendre en charge les surplus budgétaires et à mener votre projet à terme.