Le concours entrepreneurial Vise dans le mille remettra 50 000 $ en bourse

Le concours Vise dans le mille est officiellement de retour! Près de 50 000 $ en bourses sera attribué à des projets entrepreneuriaux créatifs, novateurs et originaux.



En effet, cette deuxième édition mettra encore une fois en lumière des projets d’entreprise de Trois-Rivières. La présidence d’honneur sera assurée par Sylvie Myre, propriétaire et présidente de l’entreprise trifluvienne « Voyages à rabais ».



Catégories



• Nouvelle entreprise : Entrepreneurs ayant démarré pendant l’année 2017, ou n’ayant pas réalisé de ventes avant le 1er janvier 2017 - 30 000 $ en bourses



• Prédémarrage : Promoteurs ayant l’intention de démarrer leur entreprise avant le 31 décembre 2018 - 10 000 $ en bourses



• Idée d’affaires : Étudiants ayant une idée entrepreneuriale à développer - 3 000 $ en bourses



« Je suis persuadé que ce coup de pouce financier est ce dont nos entrepreneurs ont réellement besoin. C’est un levier extrêmement important pour leur croissance, qui peut faire toute la différence. IDE Trois-Rivières est très heureux de contribuer à la hauteur de 50 000 $ pour ce concours », déclare le directeur général d’IDE Trois-Rivières, Mario De Tilly



« Le concours a eu un succès inespéré l’an dernier. Les promoteurs se sont donnés à 100 % dans la présentation de leur projet, tout au long du processus et lors du gala final. Nous avons découvert des entrepreneurs passionnés et motivés », souligne André Lamoureux, conseiller pédagogique à la Zone entrepreneuriale.



Pour être admissible, le projet doit se concrétiser sur le territoire de la ville de Trois-Rivières. Les gens intéressés à s’inscrire peuvent le faire jusqu’au 16 mars 2018 via le www.visedanslemille.com.