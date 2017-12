Annie Villemure élue à la présidence du conseil d’administration du Cégep de Trois-Rivières

Le Cégep de Trois-Rivières est heureux d’annoncer l’élection de madame Annie Villemure au poste de présidente du conseil d’administration pour l’année 2017-2018. Madame Villemure est membre active du conseil d’administration depuis avril 2013 et agit à titre de vice-présidente depuis novembre 2015. Elle succède à madame Caroline Gauthier qui assumait la présidence depuis 2014.



Madame Villemure occupe le poste de directrice développement immobilier et

location – Est du Québec chez Olymbec. En novembre 2011, le Cégep de Trois-Rivières lui a décerné un diplôme honorifique. En lui remettant ce diplôme honorifique, le Cégep voulait souligner le mérite de Mme Villemure, ainsi que son apport remarquable à la communauté régionale. Elle s’est notamment investie au conseil d’administration de la Société de développement du centre-ville de Trois-Rivières à titre de présidente de 2003 à 2005 et a été élue présidente du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières en 2008, finalement, elle a siégé au conseil d’administration de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières de 2006 à 2016.



« J’accueille ce nouveau défi comme un privilège de pouvoir poursuivre le travail de mes prédécesseurs dans cette année historique qui soulignera les 50 ans du Cégep de Trois-Rivières. Je suis ravie de pouvoir contribuer au dynamisme de cette institution bien implantée dans son milieu. Je sais que les enjeux seront grands au cours des prochaines années, mais je fais confiance à l’engagement des gens en place pour que les étudiants demeurent au cœur de nos priorités ».



Le directeur général du Cégep de Trois-Rivières, monsieur Louis Gendron, accueille avec joie cette nomination : « Je remercie Annie qui met son talent et son énergie au service, non seulement du collège, mais de toute la communauté trifluvienne. Cet engagement témoigne de la croyance qu’elle accorde à l’enseignement supérieur. Ensemble, nous saurons poursuivre l’ancrage de premier plan que le collège entretient avec ses partenaires ».



La présidente sortante, madame Caroline Gauthier, continuera de siéger au conseil d’administration à titre d’administratrice. Madame Villemure sera appuyée par madame Caroline Beaudry à la vice-présidence. Le comité exécutif sera quant à lui formé de mesdames Marie-Josée Girouard et Betzayda Manrique et de messieurs Louis Gendron, Denis Rousseau et Dominic Germain.