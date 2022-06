Le Cégep de Trois-Rivières reçoit 11,2 millions $ pour l’acquisition d’équipements

Le gouvernement du Québec octroie 11,19 millions $ au Cégep de Trois-Rivières pour l’acquisition d’une cellule de moulage semi-solide et d’un laminoir de prototypage destinés au Centre de métallurgie du Québec (CMQ).

C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en fin de semaine, en compagnie du député de Maskinongé et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l’Administration gouvernementale, Simon Allaire.

« Avec ce nouveau laminoir, on va mettre l’aluminium d’ici en valeur. On pourra en transformer davantage, ce qui créera des retombées économiques importantes pour la population québécoise. C’est ce qu’on appelle une annonce gagnant-gagnant », soulignait le ministre Fitzgibbon.

Évalué à plus de 12,6 millions de dollars, ce projet permettra au CMQ de répondre aux besoins de l’industrie en concevant de nouveaux alliages hautement performants. L’organisation consolide par la même occasion ses activités de recherche dans le domaine de la transformation de l’aluminium, son offre de services aux entreprises et sa position de leader.

« Avec l’ajout de cette nouvelle technologie, le Centre de métallurgie du Québec permet à la région de se distinguer comme un pôle de recherche attractif dans un secteur présentement inactif au Québec. Nous sommes impatients de générer des projets de recherche innovants et de collaborer avec différents acteurs économiques du Québec et de l’international. Nous tenons à remercier Rio Tinto, un partenaire de premier plan, pour son appui à notre projet », explique Gheorghe Marin, directeur général du Centre de métallurgie du Québec.

La contribution financière servira également à aménager un espace-usine et des laboratoires ainsi qu’une salle électrique afin d’alimenter les nouveaux équipements.

« L’acquisition d’équipements spécialisés par le Cégep de Trois-Rivières stimulera la recherche et l’innovation et appuiera la mission du Centre de métallurgie du Québec auprès des entreprises québécoises. Je suis enchanté par la progression de ces organisations, qui contribuent à la vigueur et à la notoriété de notre industrie de l’aluminium, » ajoute Simon Allaire, député de Maskinongé.

Le CMQ est un centre collégial de transfert de technologie du Cégep de Trois-Rivières reconnu par le ministère de l’Enseignement supérieur. Depuis 1985, il favorise le développement technologique des entreprises manufacturières du Québec en proposant des activités de recherche appliquée et de l’aide technique.