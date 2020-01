10e anniversaire du Défi ski Leucan: le 14 mars, soutien aux enfants atteints de cancer

L'association Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec a annoncé le retour du Défi ski Leucan, présenté par Fenplast et en collaboration avec Desjardins! Les skieurs et planchistes sont invités à venir dévaler les pentes, le samedi 14 mars de 12 h à 20 h au centre de glisse Vallée du Parc.

Fenplast, une entreprise de portes et fenêtres, devient le présentateur du Défi ski Leucan 2020. En équipe d’une à quatre personnes, les participants de tous âges et de tous les niveaux sont invités à amasser un minimum 500 $ en dons afin d’aider les enfants atteints de cancer et leur famille lors de cette journée familiale et festive.

Plus de 20 000$ déjà récoltés

Cette année, les participants de l’édition 2019 ont eu l’occasion de participer à une préinscription au courant de l’été et de l’automne dernier. Grâce à cette relance hâtive et à des moyens de collectes de dons engendrés par le bureau de Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec ainsi que les initiatives des équipes, l’édition 2020 est lancée avec 16 équipes d’inscrites et plus de 20 000 $ déjà amassés.

Pour la 10e édition, Leucan et Desjardins veulent créer un événement encore plus festif et rassembleur. C’est pour cela que Desjardins offrira le souper à tous les participants de cette année. La soirée se poursuivra dans une ambiance festive à l’extérieur près du foyer. Plusieurs prix qui seront reliés aux montants amassés, à la participation et aux pointages des défis complémentaires seront annoncés pendant les deux prochains mois sur le site du Défi ski Leucan.

Parmi ceux-ci, il est déjà possible d’annoncer que Vallée du Parc offrira quatre laissez-passer pour la saison 2020-2021, Brunelle Ski Vélo offrira quatre paires de skis et que VIA Rail Canada offrira un crédit voyage pour voyager à travers le Canada.

Navettes offertes

De plus, Groupe Vincent se joint à l’événement cette année afin de faciliter l’arrivée des participants le matin du Défi. Les bénévoles de l’entreprise offriront des navettes pour transporter les participants et leur équipement directement au chalet depuis les stationnements.

Au niveau provincial, l’athlète paralympique des jeux d’été et d’hiver Cindy Ouellet, survivante de cancer pédiatrique, et Félix Séguin, descripteur principal du Canadien de Montréal à TVA Sports, se partagent le rôle de porte-parole de l’événement.

Dans la région, l’événement pourra compter sur l’implication de la famille porte-parole formée d’Antoine, Lylyrose, Julie et Jonathan. Antoine a 8 ans et il est guéri d’une leucémie aiguë lymphoblastique. David Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins de Trois-Rivières, est de retour à titre de président d’honneur de l’événement pour une troisième année, accompagné de sa fille Marilou. Enfin, Pascal Guité, bénévole à Leucan depuis plus de 10 ans, revient comme ambassadeur et animateur du Défi.