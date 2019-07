Travaux d’Hydro-Québec dans le parc Ludger-Gerbeau à Shawinigan

La Ville de Shawinigan avise les citoyens qu’Hydro-Québec va procéder à l'abattage d'arbres sous les lignes de transport d'électricité à la sortie du poste Almaville, situé derrière le bâtiment administratif du 75, 119e Rue.



Le terrain où se trouve la ligne d’arbres à abattre est une propriété d’Hydro-Québec. Toutefois, une partie de ce terrain est sous bail avec la Ville de Shawinigan qui y a aménagé le parc Ludger-Gerbeau.



L'abattage de ces arbres est rendu nécessaire afin d’assurer la sécurité du réseau de transport. Il est prévu que les branches, résidus et débris seront tous ramassés.



L’essouchage sera également réalisé. Ces travaux, qui dureront six jours ouvrables, doivent se faire au cours des prochains jours, probablement du 8 au 15 juillet, entre 7 h et 18 h.



La zone de travail sera balisée et comme une partie de ces travaux se déroulent dans un parc, les travailleurs vont demeurer plus vigilants et alertes.



La Ville de Shawinigan recommande aux citoyens de porter une attention particulière aux enfants qui fréquenteront le parc Ludger-Gerbeau pendant les travaux.