Michel Côté s'éteint à l'âge de 57 ans

C’est avec une grande tristesse que l’organisation des Aigles a appris le décès de Michel Côté, l’un des propriétaires de l’équipe, à l’âge de 57 ans.



« Tous les membres de l’organisation des Aigles sont profondément touchés par le décès de Michel. Nous pleurons le départ d’un grand homme dont la contribution au développement du baseball à Trois-Rivières et de la structure des Aigles a été immense depuis la naissance de la concession professionnelle à l’automne 2012. Michel était un homme généreux, passionné et attaché aux causes qui touchent la jeunesse, souligne le président des Aigles, René Martin. L’organisme à but non lucratif que sont les Aigles avait beaucoup de valeur pour lui puisque c’était sa façon de redonner aux enfants et à la communauté par notamment un événement sportif professionnel régional à coût abordable », ajoute-t-il.



« Michel était un mentor pour nous tous. Il s’informait régulièrement à propos de l’équipe et sur la progression de nos nombreux projets tout en prenant soin de nous aiguiller sur les pièges à éviter et les futures actions à prendre. À sa façon, il trouvait le moyen de nous accompagner malgré son horaire très chargé et ses déplacements d’affaires un peu partout dans le monde. Sans lui, les Aigles ne seraient pas ce qu’ils sont aujourd’hui et c’est avec un sentiment de fierté que nous allons travailler d’arrache-pied pour poursuivre la vision que Michel avait du baseball à Trois-Rivières », partage le directeur général des Aigles, Simon Laliberté.



Michel, en compagnie de ses frères André et Pierre, avait repris l’entreprise familiale Côté-Reco, dont la naissance a eu lieu il y a trois générations. Ils ont consolidé le réseau de magasins, créé des bannières supplémentaires (Centre du Travail, Ecotone et Go Sport), acquis des marques de qualité telles que Chlorophylle, Kingtreads et Sportchief tout en développant la distribution au niveau international. Côté-Reco, c’est plus de 110 employés qui contribuent à l’essor de l’entreprise, 200 000 pieds carrés d’entrepôts et centres de distribution, une usine de fabrication de vêtements en République dominicaine, 39 marques internationales, des marques exclusives, 6 franchises et bannières et 2 filiales à l’étranger.



L’entreprise Côté-Reco demeure parmi les propriétaires des Aigles en compagnie du Groupe Vertdure.



L’organisation des Aigles offre ses plus sincères condoléances à sa conjointe France, sa fille Gabrielle ainsi que ses garçons Francis et Marco.