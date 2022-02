Le lanceur droitier James Bradwell s’alignera avec les Aigles pour la saison 2022. La formation de Trois-Rivières avait réclamé l’artilleur canadien lors du repêchage de dissolution d’Équipe Québec en automne dernier.



« On ajoute un lanceur avec une excellente balle rapide à notre enclos de releveurs en signant James. Il est également capable de surprendre les frappeurs avec une bonne balle à changement de vitesse. Il va rendre la tâche difficile aux équipes adverses », assure Matthew Rusch, gérant des Aigles de Trois-Rivières.



L’athlète format géant, 6’5’’ 230 livres, en sera à sa deuxième tentative dans la Ligue Frontier : « Il a démontré qu’il était capable de dominer les frappeurs lors de quelques apparitions au monticule l’année passée. Je crois qu’avec une saison complète et plus d’opportunités, le « kid » pourrait bien devenir un des meilleurs lanceurs dans la ligue », ajoute Rusch.



Les Rouges ajoutent donc un quatrième lanceur à leur formation. Bradwell rejoint ainsi David Gauthier, Austin Henrich et Kyle Thomas au sein du comité de lanceurs trifluvien.