Les Aigles signent le lanceur canadien Kyle Thomas

Les Aigles s’offrent les services du lanceur canadien Kyle Thomas pour la saison 2022.

Ancien choix de 30e ronde des Tigers de Détroit en 2017, l’artilleur droitier avait été réclamé par la formation de Trois-Rivières dans le repêchage de dissolution d’Équipe Québec en octobre.

Thomas, 26 ans, a disputé une saison dans le club-école de Détroit, les Tigers du Connecticut, au niveau A. Il maintenu une moyenne de points mérités de 1.54 et a retiré 20 joueurs sur des prises en 35 manches de travail.

« Kyle possède une excellente endurance. Il est capable de lancer pendant plusieurs manches sans se fatiguer et perdre de la vélocité. Il pourra être utilisé autant dans notre rotation partante qu’en relève. Son grand répertoire de lancers lui permet d’attaquer chaque frappeur d’une façon différente et d’exploiter leurs faiblesses » explique Matthew Rusch, gérant des Aigles de Trois-Rivières.

La formation de la cité de Laviolette débutera la saison 2022 sur la route alors qu'elle sera de passage dans la région du Lac Érié pour y affronter les Crushers. Les partisans trifluviens pourront enfin retrouver leurs oiseaux après deux ans d'absence lors du match d'ouverture le 24 mai.