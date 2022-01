Bécancour récidive avec le prêt de raquettes au Parc écologique Godefroy

Dans ce contexte un peu particulier où la plupart des activités sont interrompues, la Ville de Bécancour récidive pour une deuxième année en offrant à ses citoyens le prêt de raquettes pour profiter des joies de l’hiver au Parc écologique Godefroy.

Des bâtons de marche seront également disponibles sur place pour la pratique de la marche nordique.

Pour vous familiariser avec la raquette, vous pourrez emprunter le sentier d’initiation spécialement réservé à la pratique de ce sport, totalisant près de 800 mètres.

Un sentier de 2 km permet également d’expérimenter la marche nordique.

L’accès sur le site est gratuit. Un service de prêt de raquettes et de bâtons de marche sera offert, gratuitement, afin de permettre à la population de s’initier à ces sports.

Des grandeurs pour tous

La Ville de Bécancour vous invite à pratiquer ces activités avec votre bulle familiale, puisque différents modèles et grandeurs de raquettes sont disponibles pour toute la famille.

Pour vous prévaloir de ce service, vous n’avez qu’à vous présenter au chalet d’accueil du Parc écologique Godefroy les samedis et les dimanches, de 10 h à 16 h, à partir du 15 janvier, et ce, pour toute la durée de la saison hivernale.

Vous pourrez alors échanger votre pièce d’identité avec adresse de résidence contre une paire de raquettes ou de bâtons de marche pour chacun des membres de votre famille. Le matériel de location est disponible uniquement sur place.

La cohabitation des usagers est essentielle dans cette démarche afin que tous puissent profiter des bienfaits des activités physiques et de ce parc municipal. Le civisme et le respect sont prioritaires dans l’application des consignes et le respect de la signalisation en place.

Bécancour rappelle également que pour assurer la sécurité de tous, des mesures sanitaires seront à respecter telles que : désinfection des mains, distanciation sociale… Les raquettes et les bâtons de marche seront désinfectés après chaque usage.