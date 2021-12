Ski La Tuque : une montagne d’aventures au cœur de la ville

Rares sont les villes qui peuvent offrir à leurs adolescents la chance de pouvoir faire du ski alpin à peine 15 minutes après la fin des cours, sans avoir à attendre que leurs parents viennent les conduire à la station de ski.

Les adolescents de La Tuque ont cette opportunité, car la montagne de ski, qui fait partie du paysage latuquois depuis toujours, est située juste au pied de la cour de l’école secondaire Champagnat.

Avec ses abonnements abordables et ses conditions de neige exceptionnelles, Ski La Tuque fait l’envie de bien des amateurs de sports de glisse au Québec.

Les Latuquois sont toujours fébriles à l’aube d’une nouvelle saison de ski. Ils ont d’ailleurs répondu nombreux à la prévente des abonnements de saison qui a eu lieu en novembre. Il y a déjà 1 350 personnes qui se sont procuré un abonnement pour la prochaine saison comparativement à 1 200 l’an dernier.

Le vendredi 17 décembre, ce sont les abonnements de ski de soirée qui sont vendus en prévente à 60 $ taxes incluses pour 60 soirées de ski.

Après une saison 2020-2021 brouillée par la pandémie, toute l’équipe municipale de Ski La Tuque est prête à accueillir les skieurs, planchistes, randonneurs, sportifs et citoyens de tous les âges pour la saison 2021-2022.

Ouverture des pistes

Si la météo le permet, les pentes de ski ouvriront le jeudi 23 décembre prochain.

Au cours de la prochaine saison, les pentes de ski La Tuque seront ouvertes cinq jours par semaine, incluant quatre soirs jusqu’à 20 h. Pendant le temps des fêtes et la semaine de relâche scolaire, les pentes seront accessibles sept jours par semaine et six soirées.

Ski La Tuque comprend un parc à neige, 13 pistes, dont neuf pistes qui sont éclairées, quatre sous-bois, une piste de randonnée alpine, une glissade sur tubes et une pente-école.

Grâce à la collaboration des bénévoles du Club des 3 raquettes, on y retrouve également des dizaines de kilomètres de sentiers pour la randonnée en montagne, dont certains mènent à des refuges et un belvédère.