Fenergic s’associe à la Coupe Canada Sani Marc

Le Club de golf Victoriaville et Fenergic ont conclu une entente qui verra le fabricant de portes et fenêtres du Centre-du-Québec s’associer à la Coupe Canada dès l'an prochain.

Cette association permettra au prestigieux tournoi canadien de porter désormais le nom de la Coupe Canada Sani Marc – Fenergic en collaboration avec la Ville de Victoriaville.

Un beau cadeau juste avant le temps des fêtes pour le comité organisateur du tournoi.

Rappelons que cette compétition sera présentée du 8 au 14 août 2022, avec une bourse globale de 125 000 $, dont 25 000 $ au champion.

« Nous sommes très heureux de faire équipe avec Fenergic et nous sommes vraiment choyés de compter sur ce nouveau partenaire en titre qui se joint à Sani Marc et à la Ville de Victoriaville, tous deux associés à l’événement depuis sa première édition, tenue en 2013. Le président de Fenergic, Pierre Beauchesne, est lui-même un passionné de golf et il est impliqué dans quelques événements de golf internationaux. Nul doute que sa venue et son expertise nous permettront d’atteindre un niveau d’excellence supérieur », a mentionné Alain Danault, directeur général du Club de golf Victoriaville.

« C’est avec beaucoup de fierté que Fenergic fait son entrée dans la riche histoire de la Coupe Canada, un événement qui fait rayonner Victoriaville et sa région à travers tout le pays et dont la renommée n’a d’égal que la qualité exceptionnelle de son organisation en raison de son souci du détail, une qualité qui rejoint l’une des importantes valeurs que nous prônons », a expliqué Pierre Beauchesne, président de Fenergic.

L’arrivée de ce nouveau partenaire signifie le départ d’un ancien collaborateur et le comité organisateur tient à remercier Desjardins pour son engagement dans cette compétition depuis les débuts de l’événement en 2013.

« Partenaire de premier plan dans la réalisation d’un championnat canadien, nous vous remercions d’avoir fait rayonner la Ville de Victoriaville à travers le Canada via votre dévouement au succès de la Coupe Canada Sani Marc – Desjardins. Un merci plus particulier à monsieur Benoit Bélanger qui a toujours soutenu l’événement avec conviction », a conclu Jerry Séguin, président du comité organisateur de l’événement.