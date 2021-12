St-Alex-Ski : un nouveau site pour le ski alpin et la planche à neige en Mauricie

Un nouveau site de pratique du ski alpin et de la planche à neige voit le jour en Mauricie pour l’hiver 2021-2022.

Situé dans la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, le site St-Alex-Ski permettra aux adaptes de ski de randonnée de pratiquer leur sport sur une montagne présentant un dénivelé d’environ 200 mètres, comprenant un sentier d’ascension et cinq pistes aménagées en sous-bois.

Le site St-Alex-Ski est développé par un comité local de passionnés, appuyé et financé par la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME), et en partenariat avec la Microbrasserie Nouvelle-France et le Club d’escalade et de montagne de la Mauricie (CEMM).

« La pratique du ski de montagne est en plein essor au Québec et devient un véritable moteur économique pour les municipalités et régions où de nouveaux sites voient le jour. On a qu’à penser à la revitalisation de Murdochville, en Gaspésie, qui fut réalisé grâce au développement du ski de montagne autour de la ville, ou au nouveau projet de Petit-Saguenay où la municipalité investit dans un tourisme tourné vers les sports de plein air, tel que le ski de montagne, pour redynamiser son économie et attirer de nouveaux résidents. Le nouveau site de St-Alex-Ski est tout droit inspiré de cette mouvance. La montagne située dans le Rang Morin présente un potentiel immense de développement et attirera autant le résident de la région que les passionnés de partout au Québec. C’est un petit bijou que nous sommes heureux d’enfin pouvoir partager avec la communauté », exprime Maxime Bolduc, directeur du volet ski à la FQME.

Nouvelle option

« En tant qu’adeptes de ski, c’est avec beaucoup de plaisir et de passion que nous travaillons à mettre sur pied ce projet depuis 2019, afin d’offrir aux skieurs et planchistes de la Mauricie, mais aussi de partout au Québec, une nouvelle option pour pratiquer les sports de glisse. Nous tenons d’ailleurs à remercier la propriétaire terrienne et sa famille, qui nous donnent accès à cette belle montagne dans une perspective de développement durable. Nous ne pouvons passer sous silence l’appui au projet du conseil municipal de Saint-Alexis-des-Monts ainsi que notre partenariat avec la Microbrasserie Nouvelle-France, qui permettra d’offrir aux visiteurs une expérience complète de ski et d’après-ski. Et c’est sans compter les nombreux bénévoles qui sont venus donner un coup de main fort apprécié lors de nos trois corvées de nettoyage », ajoute Pierre Pinsonnault, porte-parole du comité local pour le développement de St-Alex-Ski.

Les personnes qui veulent accéder au site de St-Alex-Ski doivent obligatoirement être membres de la FQME. En plus d'offrir une assurance à l’utilisateur en cas de pépin en montagne, une adhésion à la FQME contribue à financer le développement de sites de ski comme celui-ci.

Ski de randonnée

Le ski de randonnée, aussi appelé « ski de montagne », consiste en la pratique du ski alpin ou de la planche à neige sans l’utilisation de remontées mécaniques pour atteindre le sommet des pistes.

Il s’agit en fait d'une variante de sports de glisse déjà largement pratiqués au Québec, où les adeptes décident de gravir les montagnes par leurs propres moyens, en utilisant un équipement alpin spécialisé et des peaux d’ascension, pour ensuite profiter de leur descente en toute quiétude.