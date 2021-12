La Ville de Shawinigan informe les citoyens que les activités « Moments sportifs » seront offertes à l’école secondaire Val-Mauricie à compter du 27 décembre.

Anciennement connue sous l’appellation « samedis sportifs », cette activité est maintenant offerte à d’autres moments dans la semaine.

Les résidents de Shawinigan et de Saint-Boniface (municipalité avec entente), sur présentation d’une preuve de résidence, pourront s’initier gratuitement à la pratique de différents sports.

La présentation du passeport vaccinal et d’une pièce d’identité valide sera obligatoire (ex. : permis de conduire, carte d’assurance maladie ou carte d’étudiant). L’accès à ces activités sera refusé aux personnes de 13 ans ou plus qui ne présentent pas les preuves nécessaires ainsi qu’à toute personne testée positive à la COVID-19 ou présentant des symptômes.

Les consignes de la Santé publique devront être respectées en tout temps (distanciation physique et port du masque dans les déplacements).

Nouveauté : un sport par gymnase

Le calendrier prévoit la pratique d’un sport en particulier par gymnase, par plage horaire.

Si 90 minutes s’écoulent après l’ouverture de la plage horaire et que personne ne se présente pour le sport en question, l’équipement pour la pratique d’un autre sport pourra être installé.

L’horaire peut être modifié sans préavis. Avant de vous présenter, vérifiez l’horaire en ligne au shawinigan.ca/momentssportifs.