Sports motorisés : une saison 2 pour le balado Chicks And Machines

Après la saison 1 du balado spécialisé dans les sports motorisés Chicks And Machines, les collaboratrices récidivent avec une saison 2, mais, cette fois-ci, devant public.

Cette saison 2 comportera 11 épisodes et sera disponible à partir du 15 décembre en vidéo sur sa page Facebook et sur son site, ou encore en audio sur la plateforme Spotify ou IHeartRadio.

Un spécial qui sera diffusé et réalisé en direct du Salon de la moto de Montréal est aussi prévu en février prochain.

Le balado Chicks And Machines se décrit maintenant comme la référence pour les amateurs de “powersports”. Dans chacun des épisodes, différents sports motorisés sont mis en avant-plan par des collaboratrices et des invités de marque.

L’animatrice Cyndi Martin et sa complice Annie Martel vous feront sourire, vous informeront, vous conscientiseront sur divers sujets et elles vous feront assurément rêver d’évasions et d’aventures.

Motoneige à l'honneur

La motoneige sera à l’honneur pour cette saison 2, sans oublier l'automobile, la moto, le motocross, le quad, l’industrie du camionnage et plus encore.

Les amateurs de nouvelles technologies plus vertes seront également servis avec plus d’informations sur les véhicules électriques et leur accessibilité.

Visionnés par plus de 40 000 personnes, les épisodes de la saison 1 du balado Chicks And Machines sont toujours disponibles en ligne sur différentes plateformes web.

Chicks And Machines souligne qu’il met de l’avant de façon respectueuse la place des femmes dans le monde des sports motorisés, grâce à des femmes passionnées qui évoluent dans un monde habituellement réservé aux hommes.