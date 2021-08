Les Cascades champions de la saison régulière

La rencontre de ce samedi soir à Shawinigan entre les deux champions de section était déterminante pour le classement général de la Ligue de Baseball Majeur du Québec. D’un côté les Pirates de St-Jean-sur-Richelieu, dans la division Louisville-Slugger et de l’autre, les Cascades de Shawinigan, dans la division B45.

Ces derniers ont montré leur couleur en inscrivant sept points en deuxième manche en route vers un gain de 12 à 7 et ainsi remporter un premier titre en saison régulière.

Les locaux ont ouvert la marque dès la manche initiale sur le simple de Steve Brown qui pousse au marbre Gabriel Thibodeau, qui avait obtenu un simple et volé deux coussins. À la manche suivante, les Cascades envoient treize frappeurs au bâton inscrivant sept points. Des buts sur balles à Jean-Philippe Martin, Julien Bélanger et Brown, avec les buts remplis, en plus des simples de Thibodeau, Raphaël-John Leblanc et de Vincent Bourget pour deux points ont fait de cette poussée un point tournant dans la rencontre.

En troisième manche, les Pirates ont ouvert la marque avec cinq points. Le coup frappé par Joey Mainville en donne deux alors que le roulant de Joël Sebastian en donne un autre. Nicolas Loiseau complète le tout avec un circuit de deux points. Après avoir inscrit un neuvième point sur le simple de Jean-Philippe Martin en quatrième manche, les Cascades mettent la rencontre hors de portée ajoutant trois points à la manche suivante sur les simples de Brown et Leblanc ainsi que le double de Michael Laprise. Loiseau complète le pointage des visiteurs avec un simple de deux points en sixième manche.

Fin de la saison régulière

Le partant des Cascades Jean-Félix Proulx remporte une quatrième victoire en six décisions cette saison, un sommet en carrière pour l’artilleur. En cinq manches et deux tiers, il a concédé cinq points et sept coups sûrs tout en retirant trois frappeurs sur des prises. Samuel Girard est venu compléter la rencontre au monticule pour les locaux. Du côté des Pirates, DJ Dipiero encaisse un premier revers en deux décisions cette saison accordant huit points et quatre coups sûrs.

Les Cascades (16-5) terminent leur saison régulière dimanche en soirée, alors qu’ils rendent visite au Brock de Drummondville (4-14). Cette partie sera présentée sur différentes plateformes grâce à la captation de Grafixels Vidéo. Pour voir le match, vous n’avez qu’à suivre le lien suivant : https://www.youtube.com/watch? v=vDTZz6bCUsc Les Pirates (15-6), pour leur part, complèteront leur calendrier de la saison sur la route samedi soir face aux Blue Sox de Thetford Mines (13-7).