Un centre d’entraînement de sports d’action bientôt à Trois-Rivières

Dès l’hiver 2022, les adeptes de sports d’action, tant les amateurs que les professionnels, auront un tout nouveau terrain de jeu pour s’adonner à leur discipline. Adrénaline Urbaine dévoile les plans de la phase 2 de son centre, soit la relocalisation dans un bâtiment neuf de 25 000 pieds carrés, au cœur du District 55 de Trois-Rivières.

La construction de ce centre est officiellement débutée. Son architecture novatrice se démarquera selon l'équipe, Il sera doté d’un toit incliné donnant accès à un parc de planche à neige snowpark accessible quatre saisons grâce à une surface synthétique spécialement conçue pour les sports de glisse.

Par ailleurs, une remontée mécanique sera installée pour les planchistes et les skieurs. Les utilisateurs pourront, dans la même journée, faire de la planche à roulettes grâce à des skateparks intérieur et extérieur. Ces installations seront mises à la disposition des familles pour des cours d’initiation et d’évolution avec des entraîneurs spécialisés.

« Notre centre sera unique au Canada, l’un des plus gros et plus complet du genre. Nous avons pour objectif de devenir une référence en sports d’action! La sur-spécialisation d’un sport n’est pas la recette gagnante pour un athlète, c’est pour cette raison que plusieurs zones complémentaires seront offertes », soutient Francis-Olivier Jutras, propriétaire et fondateur d’Adrénaline Urbaine.

Plusieurs installations variées

Les installations comprendront des trampolines olympiques pour l’apprentissage des manœuvres aériennes, une zone d’escalade de blocs avec bac à mousse, un parcours à obstacles pour développer l’équilibre et l’agilité ainsi que les équipements nécessaires pour les trottinettes et les vélos.

On y trouvera de tout pour favoriser le développement de l’athlète en sports d’action. « Avec l’arrivée du skateboard, de l’escalade, du bmx et du surf aux Jeux Olympiques, notre centre deviendra certainement un incontournable pour l’entraînement des athlètes de haut niveau, mais aussi pour l’initiation offerte par nos entraîneurs certifiés », poursuit Francis-Olivier Jutras.

Un rayonnement important

Forte de ses nombreux projets réalisés dans les dernières années, l’entreprise trifluvienne a soif de croissance et vise d’accueillir des sportifs de partout au Québec et même au Canada. La situation géographique du District 55 est un avantage important pour un centre de cette envergure.

« À l’image des sports dont il fait brillamment la promotion, Francis-Olivier est fougueux, innovateur et audacieux, tout en étant en parfait contrôle de son art. Avec ses activités créatives et sécuritaires, son architecture unique et adaptée, de même que son incomparable positionnement géographique au carrefour des autoroutes 40 et 55, le nouveau centre dédié aux sports d’action attirera des visiteurs de partout. Je suis fier que Trois-Rivières accueille ce centre qui sera unique au Canada! », mentionne avec enthousiasme le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

D’ici à l’ouverture du nouveau centre, à l’hiver 2022, l’équipe d’Adrénaline Urbaine continuera d’accueillir les planchistes dans son centre actuel, Le Backyard, situé au 6825, boul. des Forges, à Trois-Rivières.