Une deuxième compétition virtuelle pour le Défi Hors Piste

Après le succès monstre de la première édition virtuelle de Skateboard qui a attiré plus de 300 000 vues sur les plateformes web, l’entreprise Adrénaline Urbaine annonce qu’elle a décidé de se lancer dans la création du 2e Défi Hors Piste virtuel, qui cette fois-ci s’adresse aux amateurs de sports d’hiver tels que le Snowboard, le Freeski et le Snowskate.

Les planchistes et skieurs ont jusqu’au 21 janvier pour s'inscrire et se disputer plus de 7000$ en prix et bourses.

« L’engouement a tellement été fort pour le premier Défi que nous n’avons pas eu le choix d’en créer un autre! Ces Défis virtuels sont même plus créatifs que lorsque nous tenions l’événement physique, car les participants ont le temps de penser à leur concept et de se pratiquer. Le calibre que nous avons eu cet été était impressionnant », explique Francis-Olivier Jutras, réalisateur de l’événement.

Cette année, le but est que chacun puisse s’approprier son Défi Hors Piste à distance. La compétition est accessible à tous, de niveau débutant à avancé.

Les participants auront une liste de défis créatifs adaptés à chaque catégorie. Ils auront plus de 2 mois pour remettre leur réalisation.

Les vidéos des gagnants seront ensuite présentées en direct lors de la remise des prix sur nos réseaux sociaux.

Des juges de renommée internationale

Le Défi Hors Piste s'est associé avec des juges d’envergure internationale, tel que Philip Casabon, Francis Bourgeois et Raphaël Sevigny, tous les trois médaillés d’or des X Games.

La planchiste Laurie Blouin, médaillée d’argent aux derniers Jeux olympiques de Pyeongchang sera également parmi le panel de juges.

Parce que l’organisation voulait briser l’isolement et la distance, les jeunes et adultes auront accès aux entraîneurs du centre Adrénaline Urbaine en tout temps par le biais de ses réseaux sociaux pour poser des questions. Le but étant d’aider les participants à s’améliorer dans leur sport de glisse tout en les encourageant à distance.

Fondation Dillon Ojo Ligne de vie

Une autre nouveauté cette année est l’association du Défi Hors Piste avec la Fondation Dillon Ojo Ligne de vie.

« Il était totalement naturel pour nous de s’associer avec une fondation qui vient en aide aux jeunes défavorisés en leur permettant de se divertir grâce à des activités sportives. Cette Fondation vise à surmonter les obstacles de coûts reliés à des activités sportives pour les jeunes qui souhaitent être actifs », exprime Francis-Olivier Jutras, réalisateur de l’événement.

Pour plus d’information concernant l'événement et pour s’inscrire https://defihorspiste.ca/hiver2021/