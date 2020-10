Baseball: les Aigles de Trois-Rivières changeront d'entraîneur

Les Aigles et TJ Stanton ne renouvellent pas leur entente pour la saison 2021. L’entraîneur des Aigles de ces quatre dernières années a accepté un contrat avec les Boulders de New-York.

« TJ nous a rencontré il y a trois semaines pour nous aviser qu’il avait reçu quelques offres. Nous lui avons également fait une proposition, qu’il a refusée », a mentionné René Martin, directeur général des Aigles.

Stanton est arrivé en renfort à la fin de la saison 2016. Durant ces trois saisons complètes à la barre de l’équipe, il a su donner accès aux séries éliminatoires à son équipe à deux reprises.

La pandémie l’a empêché d’entamer sa 4e saison au Stade Quillorama. Au cours de sa carrière avec les Aigles, Stanton a maintenu une fiche de 150 - 147. Il a notamment gagné le prix du gérant de l’année dans la ligue Can-Am en 2019.

« On le remercie pour ces années, il aura fait progresser l’équipe. On est content pour lui de cette opportunité. Nous avons toujours su que TJ avait un intérêt à retourner aux États-Unis. Les réflexions et le processus pour lui trouver un successeur sont déjà entamés depuis un moment. Déjà quelques candidats pointent à l’horizon » a ajouté M. Martin.

L’organisation des Aigles de Trois-Rivières a souhaité un bon succès à TJ Stanton… sauf contre les Aigles!