Baseball: les Cascades de retour en finale

Depuis 2011, outre les Blue Sox de Thetford Mines qui ont dominé les séries de la LBMQ au cours de ces années, seuls les Castors d’Acton Vale étaient parvenus à remporter les honneurs de la coupe Yvon Gervais en 2011 et 2017, remise aux champions des séries éliminatoires. En avance 3 à 1 dans leur série, les Cascades ont fait ce qu’il fallait, dans le but de faire graver un nouveau logo sur le précieux trophée. Ils ont remporté le cinquième match de cette série à Acton Vale, signant ainsi une cinquième victoire de suite à l’étranger par un pointage de 6 à 4.

Les visiteurs ont pris la mesure du partant David Gauthier dès leur premier tour au bâton inscrivant des doubles consécutifs d’Ismael Ballard et de Raphael Gladu suivi du circuit de trois points de Steve Brown. Ils en ajoutent en troisième manche sur une erreur du lanceur qui, lors d’une tentative de prendre le coureur à contre-pied, a envoyé la balle au champ droit permettant à Ballard d’inscrire le quatrième point des siens.

Les Castors répliquent à la fin de cette manche, sur le coup frappé dans la droite de Léonardo Ochoa, Michel Dagenais a jonglé avec la balle ce qui a permis à deux coureurs de venir marquer. Ismael Ballard remet les pendules à l’heure avec un simple bon pour deux points creusant à nouveau l’écart en quatrième manche. À la fin de celle-ci, Johan Ochoa et Emmanuel Forcier ont unis leurs efforts avec des doubles consécutifs pour faire 6 à 3. Maxime Morin a donné espoir aux partisans qui se faisaient de plus en plus bruyant avec un simple productif en sixième manche, mais ce fut trop peu trop tard pour les Valois.

Les deux partants sont impliqués dans la décision. Celui des Castors, David Gauthier, a connus des ennuis en début de match, mais s’est ressaisi par la suite comme en fait foi ses onze retraits au bâton en six manches de travail. Accordant cinq coups sûrs, ce sont assurément les cinq passes gratuites qui lui ont fait le plus mal portant sa fiche à 2 gains et deux revers en séries 2020. De son côté, Jean-Félix Proulx, qui avait connu sa part d’ennuis dans le match #2 s’est bien repris remportant son premier match en deux décisions. Espaçant cinq coups sûrs et accordant trois points dont un seul mérité il a réussi cinq retraits au bâton en autant de manches de travail. Francis Désilets est venu clore le débat récoltant une partie sauvegardée.

Les Cascades, finalistes de l’année dernière, se dirige donc vers la grande finale face au Cactus de Victoriaville, qui revendique déjà le titre de champions de la saison régulière de la Ligue de Baseball Majeur du Québec. L’horaire de la série sera disponible sur le site lorsqu’il aura été déterminé entre les deux formations et la LBMQ.