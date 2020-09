Baseball: les Cascades remportent le premier duel face aux Expos

Les Cascades de Shawinigan étaient les hôtes du premier match de la série 3 de 5 les opposant aux Expos de Sherbrooke hier après-midi. Ces derniers ont pris les devants tôt dans la rencontre, mais ce sont finalement les locaux qui ont remporté le duel par la marque de 4 à 1.

Les Expos ont ouvert le pointage dès leur premier tour au bâton lorsqu’après deux retraits, Ismael Pena-Chénier a propulsé l’offrande du partant Matthew Rusch au-delà de la clôture pour un circuit solo. Ce fut le seul faux pas de Rusch qui n’a accordé que trois coups sûrs dans la rencontre. Les deux autres étant des simples à Jared Kersh et Kyle Hazel en deuxième et sixième manche. Lançant un match complet, il a retiré pas moins de huit Expos sur des prises,n’accordant qu’un seul but sur balle dans la rencontre.

Son vis-à-vis, Oscar Rodriguez, a œuvré pendant cinq manches accordant trois points et cinq coups sûrs pour la défaite. Un ballon sacrifice de Michel Dagenais en fin de quatrième manche a permis de créer l’égalité. En fin de sixième manche, les Cascades ont complété le pointage face à Rodriguez et Ismael Pena-Chénier, venu en relève. Un double d’Ismael Ballard a permis de marquer le point de la victoire, suivi du simple de Jean-Philippe Martin et du but sur balle à Julien Bélanger alors que les coussins tous occupés ont produits les points d’assurance.

La série se transporte du côté de Sherbrooke ce soir sur le coup de 18h. Les Cascades sont en avance de 1 à 0 sur les Expos dans cette série au meilleur de cinq rencontres.