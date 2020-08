Baseball: les Expos s'imposent devant les Cascades

Alors que les Cascades de Shawinigan luttent pour le Championnat de la saison régulière, les Expos de Sherbrooke tentent de ne pas descendre au classement et ainsi éviter de se mesurer aux Blue Sox de Thetford Mines dans un duel 2 de 3 dans la division B45. En visite à Sherbrooke la semaine dernière, les Cascades avaient vaincus les Expos par la marque de 21 à 3. Ces derniers ne voulaient pas se faire refaire le coup devant leurs partisans, se sont imposés par la marque de 7 à 4 terminant le calendrier régulier en troisième position de la division B45.

Les visiteurs ont ouvert la marque dès la manche initiale sur le simple de Raphael Gladu qui est ensuite venu marquer sur un mauvais lancer. Les receveurs ont immédiatement répliqué et pris les devants avec un simple de deux points de Jared Kersh, un roulant de Christophe Jutras et un simple de Matthew Adams-Whittaker. Shawinigan a créé l’égalité en début de troisième manche sur le simple de Steve Brown et l’optionnel de Michael Laprise.

À la fin de cette manche, les Expos ont inscri un cinquième point face au partant Alexandre Janelle Gagnon sur un double de Kersh. Sherbrooke en a ajouté un à la quatrième manche sur une erreur en défensive et un dernier en sixième manche sur le deuxième double de Germin Lopez dans la rencontre. Janelle Gagnon a encaissé le revers, son deuxième en trois décisions en 2020.

Son vis-à-vis, Claudio Ortiz a lancé un match complet ne donnant que cinq coups sûrs à la puissante attaque des Cascades se sortant d’affaire à plusieurs reprises, notamment en sixième et septième manche avec les buts remplis. Accordant quatre points dont trois mérités, Ortiz a enregistré quatre retraits au bâton pour remporter sa troisième victoire en quatre décisions cet été.

Les Expos ont terminé leur saison avec une fiche de 8 victoires et 7 défaites. Ils devront attendre la rencontre entre Victoriaville et Saint-Jean-sur-Richelieu pour connaitre leur position finale au classement général de la LBMQ puisqu’une défaite des Pirates face au Cactus leur accorderait la quatrième position au classement général de la Ligue. Les Cascades aussi suivront ce match de près puisque pour eux, une défaite du Cactus (10-4) voudrait dire que leur fiche de 10 victoires et 5 revers serait identique et étant donné que les deux rencontres entre les deux formations se sont terminées par la marque de 3 à 2 cette saison, il devrait y avoir un match suicide pour déterminer la première position de la division B45.

De plus, comme si ce n’était pas assez, si les Castors d’Acton Vale (10-4) devaient perdre leur rencontre de lundi soir face aux Cardinaux à Ste-Thérèse, cette rencontre suicide servirait à déterminer le champion de la saison 2020 dans la LBMQ.