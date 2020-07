Nathan Koné, 16 ans, est le lauréat de la bourse Physio-Santé de Trois-Rivières

Malgré le contexte de la COVID-19, la clinique Physio-Santé de Trois-Rivières a remis sa bourse d’excellence Physio-Santé pour 2020 et 2021 à Nathan Koné. Athlète pratiquant le canoë-kayak, ce dernier a su se démarquer par ses performances sur la scène provinciale et nationale, ce qui lui a ainsi permis d’être récipiendaire de la bourse de 1 000$ remise par Physio-Santé.

Âgé de 16 ans, il a débuté la pratique du canoë-kayak de vitesse en 2013 de façon récréative. Deux ans plus tard, ce dernier fait le saut vers la compétition. Depuis, sa rigueur et sa ténacité n’ont cessés de croitre. « Mon objectif, à court terme est de représenter le Canada à la Régate des espoirs Olympiques et de représenter le Québec aux Jeux du Québec. À plus long terme, je vise représenter le Canada aux championnats du monde junior et M23. La bourse Physio-sante me sera d’une grande aide pour défrayer les coûts reliés à mon camp d’entrainement », fait valoir le boursier de Trois-Rivières.

Champion provincial Bantam (U15) en K1 et K2 dès ses 14 ans, Nathan Koné s’est également qualifié pour les championnats provinciaux Midget et +. En 2019, il a décroché le titre de champion provincial dans sa catégorie (U16) en K1 (200 m, 15 km), K2 (1000 m) et K4 (500 m) et s’est également mérité ce titre dans des catégories supérieures. Aux championnats canadiens, il poursuit sa lancée en décrochant la médaille d’or en K2 200 m (U18), la médaille d’argent en K1 200 m et une médaille de bronze en K2 1000 m U16 et K4 500 m U18.



Un allongement de la bourse après la COVID-19

Étant donné les circonstances actuelles reliées à la Covid-19 et des restrictions des activités sportives qui s’en découlent, Physio-Santé a décidé d’étirer la période couverte par sa bourse jusqu’à la fin de l’année 2021. Dès janvier 2022, Physio-santé procédera à un niveau processus de sélection pour les prochains récipiendaires.

