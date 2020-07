UQTR: les Patriotes sont toujours en discussion avec la Ville

Malgré l’annonce de la signature d’une entente de principe avec une équipe de la East Coast Hockey League (ECHL), le programme d’excellence des Patriotes de l’UQTR souhaite réitérer son intérêt à déménager et à pouvoir évoluer dans le nouveau Colisée. Les négociations sont toujours en cours avec les différentes parties.

« Nous avons déposé un plan d’affaires à la Ville le 20 janvier dernier qui est toujours à l’étude. Dans celui-ci, nous présentions entre autres notre équipe de soutien, le laboratoire de recherche sur le hockey que nous voulions implanter et ses nombreuses retombées pour le hockey régional, la possibilité de tenir des événements d’envergure dans le nouveau Colisée, et plus encore. Nous sommes tout de même disposés à une réelle cohabitation avec le club de la ECHL pour les années à venir », explique Isabelle Lavergne, directrice du service de l’activité physique et sportive à l’UQTR.

Puisqu’il était déjà convenu que les Patriotes disputeraient la prochaine saison dans l’ancien Colisée, cette annonce n’a aucune répercussion à court terme sur les plans de l’équipe. Pour leur part, les hommes de Marc-Étienne Hubert seront en mesure de reprendre l’entraînement cet automne afin d’être prêt pour le début de la saison en janvier 2021.