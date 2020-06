Centre sportif de l’ENPQ : la réouverture de la salle d’entraînement est prévue le 6 juillet

La Ville de Nicolet annonce l’ouverture de la salle de conditionnement au Centre sportif de l’ENPQ à compter du lundi 6 juillet. Après analyse des mesures à appliquer et des contraintes à l’ouverture, les machines d’entraînement sont de nouveau accessibles avec l’application des mesures sanitaires nécessaires de la direction générale de la Santé publique.

Rappelons qu’à la mi-juin, le gouvernement du Québec procédait à une nouvelle phase de reprise des activités sportives intérieures à compter du 22 juin. Depuis, les services à la communauté de la Ville de Nicolet se sont assis avec leur partenaire, l’École nationale de police du Québec, propriétaire des lieux, pour voir comment la cohabitation avec la clientèle de l’école pouvait être possible.

Les usagers, responsables du nettoyage des machines après usage

Les usagers devront obligatoirement porter un masque ou un couvre visage afin de circuler dans les corridors du Centre sportif (masque qui pourra être retiré lors de l’entraînement dans la salle seulement). L’accès aux vestiaires et aux douches sera interdit. Seules les commodités sanitaires à proximité de la salle d’entraînement seront disponibles. Les sportifs devront arriver et quitter le centre en vêtements de sport (avec gourde, serviette d’entraînement et masque), le sac sport est autorisé et devra accompagner en tout temps l’utilisateur.

Il reviendra aux usagers de bien nettoyer les machines après usage en respectant un protocole strict. Certains appareils seront inaccessibles afin de favoriser la distanciation physique lors des entraînements.

Voici les horaires de la salle d’entraînement:

Dimanche 8 h à 12 h Lundi 6 h 30 à 11 h 30 13 h 30 à 18 h Mardi 13 h 30 à 18 h Mercredi 6 h 30 à 11 h 30 13 h 30 à 18 h Jeudi 13 h 30 à 18 h Vendredi 6 h 30 à 11 h 30 13 h 30 à 18 h Samedi 8 h à 12 h

Pour rappel, le Centre sportif est fermé depuis près de 4 mois (du 15 mars au 6 juillet). Les personnes titulaires d’un abonnement se verront offrir plusieurs choix pour les mois où le service n’a pas pu être dispensé.

La durée de l'abonnement sera allongée au prorata des journées perdues durant la fermeture;

Si cela ne convient pas à l’abonné, un crédit ou un remboursement pourra être possible sur demande.

Tous les abonnés recevront un appel et/ou un courriel des services à la communauté dans la prochaine semaine.

La piscine demeure fermée

La Ville de Nicolet a pris la décision de ne pas ouvrir la piscine intérieure du Centre sportif pour le moment. Les contraintes importantes à appliquer pour l’usage des vestiaires, des commodités sanitaires et les mesures de désinfections complexifient les opérations et sont à l’origine de cette décision.

De plus, les capacités maximales en piscine dans le contexte de pandémie exigent un ratio d’utilisateur contraignant, la mise en place d’un système de réservation afin de respecter les ratios et une désinfection du matériel qui est plus complexe dans une installation intérieure. C’est pourquoi les équipes travailleront à favoriser un démarrage des produits et des services en piscine pour la saison régulière d’automne.