Le repêchage 2020 du Formule Fitness de Bécancour est «chose du passé»

Le Formule Fitness de Bécancour a été très actif avec des sélections et des transactions. « De grosses semaines de préparation, plus de 300 joueurs contactés, des grosses déceptions, des surprises et beaucoup d'expérience acquise », résume le directeur général de l'équipe, Érik Archambault.

Avant même que le premier choix soit sélectionné, le Formule Fitness transigeait ce premier choix du repêchage au Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine, en compagnie du choix numéro 65 de ce repêchage.

En retour, la formation bécancouroise obtenait les choix 3, 44 et 45 du Cap-de-la-Madeleine.

Les deux premiers choix du Formule Fitness ont été Antoine Demers et Carl Lehoux. Le premier est un joueur de centre qui a évolué avec l'Armada de Blainville - Boisbriand dans la LHJMQ et le second jouait avec le Décor Mercier de Montmagny dans la LHCS.

Demers, 21 ans, a obtenu 42 points en 50 matchs avec l'Armada et les Saguenéens de Chicoutimi.

Pour ce qui est de Lehoux, 29 ans, il a porté les couleurs des formations de Donnacona, notamment, à l'époque de la LHSAM.

Voici la liste complète des choix du Formule Fitness et les transactions effectuées pendant le repêchage (selon le site Internet de la LHSAAAQ).

RONDE 1 3 CAP => Bécancour Antoine Demers ATTAQUANT LHJMQ 1999-04-14 Armada Blainville Boisbriand LHJMQ 4 GRA => Bécancour Carl Lehoux ATTAQUANT SS 1990-11-23 Decor Mercier Montmagny LHCS RONDE 2 13 GRA => Bécancour Charlie Lacombe DÉFENSEUR SS 1999-01-25 St-Jérôme JRAAA RONDE 3 27 LOU => JOL => Bécancour Christopher Benoit ATTAQUANT LHJMQ 1999-05-31 Inouk de Granby JR AAA 28 Bécancour Benjamin Thibeault DÉFENSEUR SS 2000-03-20 Shawinigan LHJMQ RONDE 4 35 PLE => Bécancour Justin Blanchette GARDIEN SS 2000-07-13 St-Hyacinthe JRAAA 36 LAT => Bécancour Marc-Olivier Gilbert ATTAQUANT SS 1999-09-26 Chambly JRAAA RONDE 5 44 PLE => CAP => Bécancour Francis Charland ATTAQUANT LNAH 1987-04-28 St-Georges LNAH 45 LAT => CAP => Bécancour Thomas Bolduc ATTAQUANT SS 2000-05-27 St-Jean-Port-Joli LHCS RONDE 6 55 LOU => GRA => DON => Bécancour Jeremie Way-Gagnon ATTAQUANT SS 1998-02-06 Longueuil JRAAA RONDE 8 72 LAT => GRA => Bécancour Samy Hudon-Rousseau ATTAQUANT SS 1999-01-10 St-Gabriel JRAAA RONDE 9 74 Bécancour William Duperron ATTAQUANT SS 1999-05-06 Longueuil JRAAA RONDE 10 83 Bécancour Christophe Bohemier ATTAQUANT SS 1999-09-20 Terrebonne JRAAA RONDE 11 92 Bécancour Samuel Blanchet ATTAQUANT LNAH 1992-12-28 Thetford Mine LNAH RONDE 12 102 DON => Bécancour Christophe Duplessis-Lebel ATTAQUANT SS 1999-06-16 Louiseville LHSAAAQ 103 CAP => LAT => LOU => Bécancour Gabriel Waked GARDIEN SS 1999-06-29 Longueuil JRAAA

Transactions (selon le site Internet de la LHSAAAQ)

Cap-de-la-Madeleine cède Choix #3, 44 et 45 du repêchage 2020 à Bécancour vs Choix #1 et 65 du repêchage 2020 St-Hyacinthe cède Félix Landry (SS) à Bécancour vs Choix #29 du repêchage 2020 Bécancour cède Charles Lachance (SS) et Bryan Groleau (SS) ainsi que le Choix #59 du repêchage 2020 à Donnacona vs Choix #55 du repêchage 2020 et en considérations futures de la transaction du 31 octobre 2019 Bécancour cède Mickael Fillion (SS) à Granby vs Choix #72 du repêchage 2020 Bécancour cède Raphaël Talbot (SS) à Joliette vs Choix #108 du repêchage 2020 et Considérations Futures Bécancour cède Choix #108 du repêchage 2020 à Donnacona vs Choix #102 du repêchage 2020 Louiseville cède Choix #103 du repêchage 2020 à Bécancour vs Choix de 11e ronde 2021

« Je suis très heureux du travail accompli avec mon équipe en cette soirée de fou, a conclu Érik Archambault. Tenez-vous le pour dit. Un vent de changement arrive! »

Source : Robert Legault, relationniste (Le Formule Fitness de Bécancour)