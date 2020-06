Le Trifluvien Joey Bond-Déry décroche une bourse de la FAEQ

Ce mardi 16 juin, grâce à la générosité des partenaires et participants qui ont contribué à l’édition 2019 du Défi 8080 Bonneville, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a pu remettre 90 000 $ en bourses individuelles à 27 étudiants-athlètes forts prometteurs lors d’une présentation en direct sur Facebook. Parmi ceux-ci on retrouve Joey Bond-Déry, originaire de Trois-Rivières et parrainé par les Industries Bonneville.

En parallèle, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a confirmé aujourd’hui la tenue de la 4e édition du Défi 808 Bonneville, présentée par Fenplast et Lowe’s Canada en collaboration avec Samson Groupe Conseil membre du groupe Lussier Dale Parizeau.

L’événement cycliste, au profit de la FAEQ, aura lieu comme prévu les 18 et 19 septembre prochains à Mont-Tremblant.

2e vague de bourses ce 16 juin

D’ailleurs, grâce à la générosité des partenaires et participants qui ont contribué à la levée de fonds de l’édition 2019, la FAEQ a pu remettre, par l’entreprise de ses partenaires, 90 000 $ en bourses individuelles à 27 étudiants-athlètes forts prometteurs lors d’une présentation en direct sur Facebook.

Parmi eux, le Trifluvien Joey Bond-Déry, 16 ans et fou de BMX, a reçu un soutien à la réussite académique et sportive de 2000 $. Joey est arrivé 2e au classement général des 15-16 ans de la Coupe Québec en 2019.

Le jeune homme est médaillé d’argent dans une des deux courses de la catégorie junior développement lors de la Coupe Canada de Drummondville en juillet 2019. Il étudie en 4e secondaire dans la concentration anglaise de l’École des Pionnier.

Ce matin représentait la 2e vague de bourses alors que les trois commanditaires présentateurs, Industries Bonneville (66 000 $), Fenplast (14 000 $) et Lowe’s Canada (10 000 $) ont pu récompenser et échanger avec les étudiants-athlètes qu’ils parrainent (voir tableau plus bas).

En octobre dernier, quelques semaines après la tenue de la 3 e édition du Défi 808 Bonneville, la FAEQ en avait profité pour remettre la première vague de bourses. Seize parrains avaient alors octroyé 78 000 $ en bourses individuelles à 27 étudiants-athlètes émérites.

Déroulement de l’édition 2020

Le Défi 808 Bonneville se démarquera à nouveau cette année par sa boucle unique de 404 km, avec le Centre de villégiature de Tremblant comme point central, où les cyclistes de tous les niveaux pourront relever un défi entre 100 km et 808 km, en solo ou en équipe de deux ou de quatre, dont les deux très populaires boucles de 115 km et 125 km à parcourir en solo.

Étant donné les circonstances exceptionnelles et les règles de distanciation sociale, les organisateurs vont tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité et la santé des participants. Pour plus de détails : defi808bonneville.com.