Hockey: Guilbault et Gauthier s'amènent avec le Formule Fitness

Le Formule Fitness bouge encore et annonce une importante transaction avec les Sportifs – Pétroles Bélanger de Joliette qui comprend cinq joueurs et des choix au repêchage.

Le joueur de centre Alexis Guilbault et le défenseur Sébastien Gauthier s’amènent à Bécancour, en plus du 27e choix au prochain repêchage, un choix qui appartenait initialement au Bellemare de Louiseville.

Félix Desjardins, William Blanchard et Luc Leclair poursuivront leur carrière dans la Ligue de hockey senior AAA du Québec dans la région de Lanaudière. Le 62ème choix du prochain repêchage, obtenu des Bisons de Granby, est également cédé aux Sportifs.

Pour aller chercher des joueurs qui seront en mesure d'aider l'équipe Bécancouroise, les équipes doivent faire des choix déchirants et c’est ce qui s’est passé encore ici.

« Nous tenons à remercier Félix Desjardins et William Blanchard pour leurs trois saisons avec nous, a commenté le directeur général, Érik Archambault. Ces deux joueurs nous ont prouvé que peu importe la ligue où ils ont évolué, quand on veut on peut! Ils ont passé par le collégial majeur avant de se joindre à nous et ils ont été des éléments importants soir après soir. Et ceci dit, encore plus la saison dernière alors qu’ils se sont établis comme deux bougies offensives. »

Le patron a ajouté: « Nous n’avons pas échangé ces deux joueurs de gaieté et de cœur. Pour recevoir de la qualité, nous devons donner de la qualité et, en plus, ils pourront jouer pour l’équipe de leur région. Je tiens, aussi, à remercier Luc Leclair pour les fiers services rendus à notre équipe. »

Nouvelles recrues

Maintenant, les joueurs qui arrivent dans formation bécancouroise. Alexis Guilbault n’est pas un inconnu dans la région car il a porté les couleurs de l’ancien BigFoot de Saint-Léonard-d’Aston. Il connaît bien l'entraîneur actuel, André Alie.

En 70 matchs dans le circuit (LHSAM – LHSAAAQ), il a obtenu 76 points. Soulignons qu’il a remporté deux coupes NAPA consécutives avec Longueuil dans la LHJAAAQ.

Pour ce qui est du défenseur Sébastien Gauthier, il a porté les couleurs des Cataractes de Shawinigan et aussi des Aigles Bleus de l’Université de Moncton. En 17 matchs, il a amassé 7 points et passé 16 minutes au cachot à Waterloo, Granby et Joliette.

« Alexis est un attaquant polyvalent et nous ajoutons de l’expérience et de la détermination, des points qui ont fait défaut à notre équipe l’an dernier, selon monsieur Archambault. Il a une moyenne légèrement supérieure à 1 point par match. »

« Notre point faible la saison dernière était notre défensive et nous devons être plus forts à ce niveau. Sébastien nous apportera de la stabilité supplémentaire et de la robustesse », de conclure le directeur général.

Qui sait ce qui va se produire d’ici le repêchage du 26 juin? Il faudra suivre les activités sur le site Internet de la LHSAAAQ et la page Facebook pour en savoir davantage.

Source : Robert Legault, relationniste